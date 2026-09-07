서경배 “세계에 새로운 아름다움 기준 제시”…아모레, 글로벌 공략 속도

아모레퍼시픽 그룹이 창립 81주년을 맞아 글로벌 시장 공략을 가속화한다.

사진 = 아모레퍼시픽 제공

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장은 지난 4일 서울 용산구 본사에서 열린 창립 81주년 기념식에서 “전 세계 고객에게 새로운 아름다움의 기준을 제시하는 회사를 만들자”며 ‘뉴뷰티’ 비전 실현을 통한 글로벌 성장 의지를 강조했다.

이날 기념식은 전 세계 법인을 대상으로 국문·영문·중문 등 3개 언어로 온라인 생중계됐다. AI 쇼호스트 ‘아라’의 진행으로 서 회장의 창립기념사와 장기근속자 655명을 축하하는 행사가 이어졌다.

서 회장은 아모레퍼시픽그룹의 성장 동력으로 ‘고객중심’과 ‘개척정신’을 꼽았다. 그는 “지난 81년의 아모레퍼시픽 역사를 이끌어 온 힘은 고객중심과 개척정신”이라며 “고객의 변화를 먼저 읽고 새로운 영역을 개척해 전에 없던 뷰티 문화를 창조하는 것이 우리가 추구하는 뉴뷰티의 길”이라고 강조했다.

서 회장은 급변하는 시장 환경에 대한 대응도 주문했다. 그는 “디지털과 플랫폼을 중심으로 유통의 판도가 재편됐고 K-컬처에 대한 높은 관심만큼 경쟁은 치열해지고 변화의 속도는 빨라졌다”며 “시대에 맞는 과제를 빠르게 실행해 고객의 일상을 변화시킬 새로운 상품과 루틴, 문화를 주도해 나가자”고 당부했다.

아모레퍼시픽그룹은 지난해 창립 80주년을 맞아 ‘Create New Beauty’ 비전을 선포하고 5대 전략 과제를 제시했다. 글로벌 핵심 시장 집중 육성, 통합 뷰티 솔루션 강화, 바이오 기술 기반 항노화 개발, 민첩한 조직 혁신, AI 기반 업무 전환 등이 주요 내용이다.

올해는 이를 바탕으로 ‘글로벌 시장 도전 가속’, ‘내외면을 아우르는 뷰티 창출’, ‘일하는 방식의 혁신’을 핵심 과제로 추진하고 있다.

특히 ‘홀리스틱 롱제비티’ 기술 비전을 기반으로 스킨케어를 넘어 헤어케어와 웰니스까지 사업 영역을 넓힌다. 독자적인 바이오 뷰티 기술 경쟁력을 확보해 차별화된 솔루션을 선보이는 한편, AI 대전환을 통해 업무 전반의 실행 속도와 생산성도 높일 계획이다.

서 회장은 “고객의 변화를 누구보다 먼저 읽고, 빠르게 실행하며, 끈질기게 완수해야 한다”며 “81년간 이어 온 고객중심과 개척정신으로 우리만의 뉴뷰티를 만들어 세계를 향해 힘차게 나아가자”고 강조했다.

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