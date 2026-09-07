‘남도한바퀴’ 타고 전남광주 가을 여행… 16개 코스 본격 운행

전남광주통합특별시가 가을 여행철을 맞아 지역 주요 관광 명소와 미식, 문화 체험을 잇는 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’ 가을 여행 16개 코스를 선보인다.

7일 전남광주시가 발표한 남도한바퀴 가을 상품은 11월30일까지 운행된다. 최저 1만2900원의 알뜰한 비용으로 코스별 3~5개 관광명소와 미식, 문화·체험 콘텐츠를 즐길 수 있는 남도 대표 관광상품이다. 올 들어 8월까지 이용객이 이미 1만5000명을 넘어섰다.

남도한바퀴(가을코스) 포스터. 전남광주 제공

이번 가을 시즌에는 단풍놀이, 숲과 정원, 문화예술, 미식 등을 결합한 16개 코스로 구성됐다. 특히 광주권 관광명소를 경유하는 코스를 새롭게 추가해 기존 전남권 중심이던 운행 범위를 전남광주 전역으로 대폭 확대했다.

주요 코스로는 △국립아시아문화전당~신안 태평염전·짱뚱어다리 △광주호 호수생태원~담양 죽녹원~구례 천은사 △장성호출렁다리~영광 불갑사 △화순 적벽~순천만국가정원 △나주호둘레길~나주곰탕거리~함평 돌머리해변 △고흥 레인보우교~거금대교 △광주 포충사~목포 고하도해상데크·케이블카 등이 포함됐다.

아울러 지역 내 대형 국제 행사인 여수세계섬박람회와 광주비엔날레를 연계한 특별코스도 함께 가동해 행사 관람객들의 관내 주요 관광지 유입을 적극 유도할 계획이다.

오미경 전남광주시 관광과장은 “통합특별시 곳곳의 가을 정취와 미식을 한 번에 둘러보도록 상품을 구성했다”며 “16개 가을 코스와 섬박람회·비엔날레 연계 코스를 통해 남도의 멋과 맛을 만끽하길 바란다”고 말했다.

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