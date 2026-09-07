하원미, 추신수 없는 美 생활에 "평화로운 지옥"

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 자녀 뒷바라지를 위해 미국에 머물며 느낀 감정을 고백했다.

4일 유튜브 채널 '하원미'에는 '[미국편] 추신수 없는 미국살이 시작합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 하원미는 둘째 아들 건우 군의 대회를 비롯해 학교생활과 일상을 챙기기 위해 당분간 미국 텍사스에서 생활할 예정이라고 밝혔다.

하원미는 추신수의 근황을 묻는 제작진의 질문에 "남편을 거의 못 본 지 두 잘 정도 됐다. 저희 둘이 한국과 미국을 번갈아 가며 왔다 갔다 한다"고 말햇다.

그러면서 서로 한국과 미국을 오가는 부부의 상황을 "견우와 직녀"라고 표현했다.

미국에서 자녀 뒷바라지에 집중하는 단조로운 생활이 이어지면서 예상하지 못한 우울감도 찾아왔다.

하원미는 "한국에서 바쁘게 살다가 집에 와서 혼자 있으면서 애들 뒷바라지만 하니까 우울증이 약간 오더라. 우울했다"고 말했다.

그러면서 "한국 생활을 하다가 미국에 와서 다시 느꼈는데, 미국 생활은 평화롭긴 한데 단조롭다. 그래서 심심하다"며 "굉장히 평화로운 지옥 같다"고 전했다.

<뉴시스>

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