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한화, 유럽 방산시장 공략

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이현미 기자

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MSPO 출격… 다층방공망 선봬
위성영상 AI 분석 솔루션 공개

한화에어로스페이스와 한화시스템은 8∼11일 폴란드 키엘체에서 열리는 제34회 국제 방위산업 전시회 ‘MSPO 2026’에 공동 참가한다고 7일 밝혔다. 양사는 274㎡ 규모의 통합 전시관을 마련하고 지상·공중·해상·우주 분야의 방산 기술을 선보일 계획이다. 한화에어로스페이스는 유럽의 방공망 강화 수요를 겨냥해 장거리 지대공유도무기(L-SAM)와 단거리 방공체계(H-SHORAD), 대드론체계(H-Shield), 40㎜ 차륜형 무인방공체계 등을 전시한다. 한화시스템은 국내에서 처음 전력화된 레이저 대공무기 ‘천광’과 50㎾급 기동형 레이저 장갑차, 20㎾급 레이저 전술차량을 소개한다. 한화시스템은 9일 전시회 현장에서 위성 영상을 인공지능(AI)이 실시간으로 분석하는 솔루션도 처음 공개한다. 전자광학·적외선·합성개구레이다 위성이 촬영한 영상을 분석해 객체를 자동으로 탐지하고 상황 패턴과 이상 징후를 파악하는 기술이다.


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