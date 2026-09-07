‘자사주 복지기금 출연’ 한진칼 압수수색

경찰이 대한항공을 계열사로 둔 한진그룹 지주사와 한진칼 등에 대한 강제 수사에 나섰다. 7일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 한진칼 등을 압수수색했다.

서울 중구 한진그룹 본사의 모습. 연합뉴스

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 지난해 5월 조원태 한진그룹 회장과 류경표 한진칼 대표이사를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령과 자본시장법 위반 등 혐의로 고발했다.



서민위는 한진칼이 경영권 분쟁 과정에서 약 663억원 규모 자사주 44만44주(지분율 0.66%)를 사내근로복지기금에 출연한 점을 문제 삼았다. 당시 한진칼 2대 주주인 호반그룹은 한진칼 지분을 기존 17.44%에서 18.46%로 늘렸고, 이후 한진칼은 약 663억원 규모의 자사주 44만44주(지분율 0.66%)를 사내근로복지기금에 출연한다고 공시한 것으로 알려졌다.



지난 1년여간 호반그룹이 지분을 계속 확대해 오면서 표면화된 경영권 분쟁에 경찰 수사가 새로운 변수가 될 것이란 전망이 나온다.

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