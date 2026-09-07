자립준비청년 홀로서기 지원… KB손보 ‘런런 앙상블’ 창단

KB손해보험이 사회복지법인 홀트아동복지회와 함께 음악을 매개로 자립준비청년의 건강한 홀로서기를 돕는 ‘런런(Run Learn) 앙상블’을 창단했다고 7일 밝혔다. 보호종료 이후 고립되기 쉬운 자립준비청년이 합주를 통해 소통하며 사회적 관계망을 형성하도록 돕기 위한 취지다. 앞서 5일 서울 마포구 홀트아동복지회에서 창단식을 열고 단원들의 새로운 시작을 응원하는 후원금을 전달했다.



앙상블에는 자립준비청년 10명이 단원으로 참여해 2027년 2월까지 6개월간 정기 연습을 비롯해 연주회와 연주 봉사 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

김규동 KB손해보험 ESG상생금융유닛장(앞줄 왼쪽 네번째)과 신미숙 홀트아동복지회장(〃 다섯번째), ‘런런 앙상블’ 참여자 등이 지난 5일 서울 마포구 홀트아동복지회에서 열린 ‘런런 앙상블’ 창단식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. KB손해보험 제공

이번 사업은 KB손보가 지속해서 추진해 온 자립준비청년 지원 사업인 ‘런런’ 시리즈의 세 번째 프로젝트다. 그동안 KB손보는 취·창업 역량을 키우는 ‘런런 챌린지’와 스포츠 기반의 풋살 모임 ‘런런 FS’를 차례로 운영하며 청년들의 자립을 지원해 왔다.



KB손보 관계자는 “자립준비청년에게는 경제적 지원뿐 아니라 사회와 연결될 수 있는 관계망과 정서적 지지 체계가 중요하다”고 말했다.

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