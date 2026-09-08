中서 산업혁명 촉발?… 공산당도 “왜곡 말라” 경고

고대 그리스 문명이 날조됐고 산업혁명도 중국에서 시작됐다는 식의 유사역사학 주장이 중국 내에서 확산하자 공산당 이론지가 경고하고 나섰다. 근거 없는 역사 왜곡이 중국의 대외 이미지를 훼손하고 국가 정체성과 민족 통합까지 흔들 수 있다는 것이다.



7일 발간된 중국 공산당 이론지 추스(求是)는 최근 유사역사학을 비판하는 글에서 “온라인에서 확산하는 극단적인 유사역사학 주장들이 해외로 계속 퍼져나가면서 이미 우리나라의 ‘학술 담론 주도권’과 해외에서의 문화적 이미지를 훼손했다”고 밝혔다.

중국 오성홍기. 로이터연합뉴스

추스는 “어메이산은 알프스산맥”이라는 주장을 대표적 사례로 들었다. 쓰촨성의 어메이산과 알프스산맥의 중국어 명칭인 ‘아얼베이스’의 발음이 일부 비슷하다는 점을 들어 서구 문명이 중국에서 기원했다고 주장하는 식이다. 명나라 때인 15세기 영락제가 편찬을 명한 백과사전인 ‘영락대전’에 담긴 신기술을 통해 서구가 산업혁명을 이뤄냈다는 주장도 나온다. 미적분과 증기기관 등이 중국에서 먼저 나왔으나 서구가 이를 훔쳐갔다는 것이다. 고대 그리스 철학자 아리스토텔레스가 중세에 날조된 인물이라거나 산악 지형인 그리스에서는 많은 인구와 발전된 사회를 유지할 수 없었을 것이라는 주장도 나왔다.



추스는 이들 주장이 “억지스럽고 터무니없는 서사”라고 비판하며 이런 흐름이 중국의 ‘문화 안보와 이념 안보’를 위협할 수 있다고 경고했다. 특히 “일부 유사역사학 서사에는 민족 분리주의 성향이 있으며 중화민족의 통일성을 부정하는 이론적 근거를 제공할 수 있다”고 지적했다.

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