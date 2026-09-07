30년 버틴 백년가게 열에 여섯은 ‘밥집’…가장 많은 곳은 ‘서울’

사진=백년가게·소공인 홈페이지 갈무리

정부가 30년 넘게 한자리를 지킨 가게에 붙여 주는 ‘백년가게’ 명단에 곳 다수가 ‘밥집’인 것으로 나타났다.

소상공인시장진흥공단이 공개한 백년가게 목록을 7일 업종별로 조회한 결과 이름이 올라 있는 1139곳 가운데 721곳이 음식점업이었다.

◆ 30년 버틴 백년가게 열에 여섯은 ‘밥집’

음식점업 뒤로는 도소매업 237곳, 서비스업 91곳, 제조업 33곳이 이었다.

가장 적은 곳은 건설업과 농업, 숙박업, 축산업으로 각각 1곳이 이름을 올렸다.

백년가게는 제조업을 뺀 업력 30년 이상 소상공인이 대상이다.

다만 프랜차이즈 가맹점과 대리점은 제외된다. 본사는 신청할 수 있지만 지정을 받아도 가맹점에 현판을 다는 것은 금지된다.

제조업은 업력 15년 이상 ‘백년소공인’으로 따로 뽑는다.

◆ 가장 많은 곳은 ‘서울’

음식점 백년가게를 시도별로 나눠 보면 서울이 94곳으로 가장 많다.

이어 경기 80곳, 경북 71곳, 경남 64곳, 강원 54곳이 뒤를 이었다.

이 숫자를 행정안전부 주민등록인구 2026년 8월 기준으로 나누면 순서가 뒤집힌다.

인구 100만명당으로 환산한 결과 강원이 35.8곳으로 가장 촘촘했고 충북 33.1곳, 전북 29.1곳, 경북 28.5곳이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 경기로 5.8곳이었다. 강원과 6.2배 차이다. 서울은 10.1곳으로 전국 평균 14.1곳에 못 미쳤다.

◆ “단순히 오래된 업체가 아니다”

중기부는 지난 7월 24일 2026년 백년소상공인 300개사를 새로 지정했다고 밝혔다.

백년가게 150개사와 백년소공인 150개사다. 2018년 지정을 시작한 뒤 누적은 2598개사이고 이 가운데 백년가게가 1545개사다.

이번 모집에는 747개사가 신청해 경쟁률이 약 2.5대 1이었다. 새로 지정된 곳 가운데 188개사, 62.7%가 비수도권이었다.

이병권 중기부 제2차관은 “백년소상공인은 단순히 오래된 업체가 아니라 오랜 시간 축적한 경험과 기술, 그리고 신뢰를 바탕으로 지역경제를 이끌어 온 대표적인 성공모델”이라며 “앞으로도 백년소상공인이 지속가능한 성장을 이어갈 수 있도록 판로 확대와 홍보지원, 정책 연계 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

◆ 물려받으려면 “레시피를 전수했다”는 확약서 낸다

한편 30년을 채우는 방법은 한 사람이 30년을 버티는 것만이 아니다. 공고는 가업을 상속·증여받아 운영하는 경우 이전 대표의 업력을 합산할 수 있게 했다.

대신 조건이 붙는다. 단순한 사업장 양도양수는 승계로 인정하지 않고, 기술·비법을 전수했다는 확약서를 양도인과 양수인이 함께 서명해 내야 한다.

확약서의 전수분야에는 ‘기술’과 나란히 ‘조리(레시피 등)’ 항목이 있다.

영업이 끊기지 않아야 한다는 요건도 있다. 천재지변이나 감염병처럼 불가피한 사유를 뺀 영업 중단이 없어야 하고, 휴업·폐업 기간은 업력에서 빠진다.

올해 지정된 대전 유성구 ‘전주복집’은 38년간 복요리 전문점으로 3대에 걸쳐 가업을 이었고 복요리 전문자격증까지 취득해 모범적인 가업승계 사례로 평가받았다.

또 부산 남구 ‘안강식당’은 1991년 식육식당으로 문을 연 뒤 1994년부터 솥뚜껑 삼겹살을 대표 메뉴로 내고 있다.

간판은 한 번 달면 끝나는 것이 아니다. 지정기간은 지정일로부터 5년이고, 기간이 끝나기 전에 재지정 평가를 통과해야 연장된다.

내가 사는 지역의 백년가게는 소상공인마당 백년가게 목록에서 직접 찾을 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지