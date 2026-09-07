“‘싱싱해 보이게’ 초록색 물에 담갔다”…中 줄기상추 불법 색소 논란

중국의 한 채소 가공 작업장에서 국내에서 ‘궁채’로 불리는 줄기상추를 불법 식용색소에 담가 신선한 것처럼 보이게 한 사실이 현지 네티즌의 폭로로 드러났다.

현지 당국은 긴급 점검에 나서 불법으로 색소를 사용한 업체 6곳을 적발하고 관련 제품을 전량 폐기했다.

중국 SNS 캡처

최근 중국 간쑤성 위중현의 채소 작업장 여러 곳에서 채소를 정체불명의 초록색 액체에 담그는 모습이 촬영돼 소셜미디어를 통해 확산됐다.

폭로에 나선 현지 네티즌 장씨는 채소 작업장 13곳을 직접 찾아다닌 결과 절반 이상에서 채소를 액체에 담그고 있었다고 주장했다.

장씨가 현장에서 수거해 조사한 용액에서는 파란색과 노란색 식용색소가 검출됐다. 두 색소를 섞어 채소에 초록빛을 입혀 마치 갓 수확한 것처럼 보이게 한 것으로 전해졌다.

장씨는 “실제로는 정상적인 식품 첨가물이지만, 채소 가공 단계에는 사용할 수 없다”고 지적했다.

영상이 온라인을 통해 확산되며 논란이 커지자 현지 당국은 채소 저장 및 유통업체 53곳을 대상으로 긴급 점검에 나섰다.

점검 결과 불법으로 색소를 사용한 가공업체 6곳이 적발됐다. 당국은 이들 업체를 입건하고 적발된 줄기상추 물량을 모두 폐기했다.

이번 사건은 식품에 사용할 수 있는 식용색소라도 사용 대상이나 가공 과정에 따라 허용 여부가 달라질 수 있다는 점을 보여줬다는 지적이 나온다.

잇따르는 먹거리 위생 논란…현지서 엄격한 단속 요구

중국에서는 올해 들어 먹거리 안전과 관련한 논란이 잇따르고 있다. 기준치를 초과한 항생제가 검출된 돼지고기와 중금속이 나온 건조 딸기 사건 등이 발생하면서 식품 위생 관리에 대한 우려도 커지고 있다.

이번 줄기상추 사건까지 알려지면서 중국 현지 온라인에서는 관련 업체에 대한 엄격한 단속과 처벌을 요구하는 목소리가 이어지고 있다.

특히 소비자가 육안으로 제품의 상태를 확인하기 어려운 만큼 식품 가공 과정에서 허용되지 않은 첨가물을 사용하는 행위를 철저히 관리해야 한다는 지적이 나온다.

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