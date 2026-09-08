영진전문대, 수시모집 2309명 선발

영진전문대학교는 2027학년도 수시모집에서 총 2309명을 선발한다고 7일 밝혔다. 이번 수시모집은 2회로 나눠 실시된다.



1차 모집인원은 1885명(81.6%), 2차 모집인원은 424명(18.4%)이다. 전형 유형별로는 △일반고전형 571명 △특성화고전형 429명 △대학자체전형 420명 △면접전형 398명 △평생학습자전형 385명 △연계교육협약전형 86명 △입도선매전형 20명 등이다. 1차 모집기간은 이달 30일까지다.



지원자는 수시 1·2차 모집에서 전형 및 계열·학과와 관계없이 최대 2회까지 복수 지원이 가능하다. 학생부 성적은 고교 1학년 30%, 2학년 30%, 3학년 1학기 40%를 합산해 반영한다.



대학은 올해 인공지능(AI)과 디지털 전환 산업 수요에 대응해 교육과정을 대폭 강화했다. AI소프트웨어과, AI게임메타버스과, AI글로벌IT과, AI컴퓨터보안과, AI항공드론과, 인공지능전환(AX)아트미디어자율학과 등 첨단 학과를 전면에 배치했다. 디지털·AI 리터러시(문해력)를 갖춘 실무형 사서 양성을 위해 문헌정보과도 신설했다.



장학 혜택도 풍성하다. 정원 내 수시·정시모집 최초 합격자에게 입학학기 수업료의 50%를, 추가합격자에게는 100만원의 감면 혜택을 각각 제공한다. 만 35세 이상 만학도는 입학 학기 수업료의 80%, 이후 학기에는 50%를 감면받을 수 있다. 특성화고 학교장 추천으로 대학자체전형에 합격한 학생은 입학학기 수업료 전액을 감면받는다.



이지훈 입학지원처장은 “학생들이 대학에서 배운 역량을 실제 취업으로 연결할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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