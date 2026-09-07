빠니보틀, 여자친구 나이 차 정정…"13살 아닌 10살 차이"

여행 유튜버 빠니보틀이 여자친구와의 나이 차가 13살이 아닌 10살일고 밝혔다.

2일 유튜버 조매력의 치지직 채널에는 '미국 캠핑장 먹방'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

빠니보틀. 빠니보틀 유튜브 캡처

영상에서 빠니보틀은 시청자의 질문에 답했다.

한 시청자가 "신혼 여행 영상 보고 헛헛하다 달래주세요"라고 하자 빠니보틀은 "그럴 땐 제가 33년간 모솔로 살았단 사실을 기억하면 안 부러우실 것"이라고 말했다.

여자친구를 공개한 이유에 대해 그는 "내가 유튜브 영상 찍을 때 '얼굴 안 나오게 해주세요'하면 모자이크 처리를 하지만, 요청이 없으면 해외 분들은 동의 없이 공개한다. 내 여자친구도 특별한 이유 없이 꽁꽁 감출 이유가 있나 생각했다"고 말했다.

이어 여자친구가 말수가 적은 편이라며 "인플루언서 할 것도 아니고, 물어봤는데 가정주부 하고 싶다고 하더라. 일하지 말고 그냥 집에서 일하라고 했다"고 말했다.

다만 이는 현재 자신의 수입이 괜찮은 상황이기 때문이라며 "메로나씨가(여자친구) 돈 많이 벌면 내가 가정주부 하고 싶다"고 덧붙였다.

여자친구와의 나이 차이에 대한 질문도 나왔다. 한 시청자가 13살 차이인지 묻자 빠니보틀은 "13살 차이 아니고 10살 차이"라며 "나는 13살이라고 한 적 없다"고 말했다.

빠니보틀은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 여자친구의 얼굴을 처음 공개했다.

<뉴시스>

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