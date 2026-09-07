국중박 ‘애국지사 박원근 유묵’, 친일파 박중양 작품으로 판명

국립중앙박물관이 애국지사 박원근(1912∼1950)의 유묵으로 소개한 전시품이 친일반민족행위자 박중양(1874∼1959)의 글씨였던 것으로 확인됐다. 전시 개막 한 달여 뒤 외부 제보를 받고서야 오류를 인지한 데다 사전 검증 절차도 미흡했던 것으로 드러나 국가 대표 박물관의 전시품 검증 부실을 둘러싼 비판이 불가피해졌다.



국립중앙박물관은 특별전 ‘우리들의 밥상’에 출품했던 ‘일반시국은(一飯是國恩)’의 필자를 조사한 결과 박원근 지사가 아닌 박중양의 유묵으로 결론 내렸다고 7일 밝혔다.



‘일반시국은’은 ‘한 그릇의 밥도 다 나라의 은혜다’라는 뜻이다. 박물관은 작품에 적힌 ‘한인(韓人) 박원근’이라는 이름을 근거로 충북 보은 출신 애국지사 박원근의 작품으로 소개했다.



그러나 개막 한 달여 만인 지난달 10일 ‘박원근’이 박중양이 과거 사용했던 이름이라는 외부 제보가 들어오면서 문제가 불거졌다. 박물관은 작품을 전시에서 철수하고 이틀 뒤 검증 절차가 미흡했다며 박원근 유가족과 국민에게 사과했다.



박물관은 외부 제보 뒤에야 분야별 전문가 7명을 동원해 필적과 인장, 문헌 기록 등을 대조에 나섰다. 전시 전 이 같은 기본적인 검증 절차가 제대로 작동하지 않았던 것이다.



필적을 비교한 결과 ‘일반시국은’과 박중양의 글씨에서 획 처리 방식 등 유사한 특징이 확인됐다. 작품에 찍힌 인장도 1932년 서예가 김태석이 박중양에게 새겨준 것으로 알려진 인장의 문구와 일치했다. 일본 등 해외 경매시장에서 ‘박원근’ 명의로 유통되는 서예작품에서도 비슷한 글씨체와 인장이 확인됐다.



역사 기록 역시 박중양의 작품이라는 판단을 뒷받침했다. 박중양은 1896년부터 1903년까지 일본에서 유학했으며 당시 ‘박원근’이라는 이름을 사용한 것으로 파악됐다. 유학 시절 여러 지역을 돌며 휘호를 팔아 경비를 마련했다는 기록도 남아 있다. 작품에 적힌 ‘한인’이라는 표현 역시 당시 일본에 체류하던 한국인이 일본인 앞에서 국적을 밝힐 때 사용한 말로, 박중양의 일본 체류 시기와 부합한다고 박물관은 설명했다.



박물관은 이 같은 필적과 인장, 문헌 기록 등을 종합해 ‘일반시국은’을 박중양이 일본 유학 시절 ‘박원근’이라는 이름으로 남긴 작품으로 최종 판단했다.



국립중앙박물관은 박원근 유가족에게 조사 경위와 결과를 다시 설명하고 사과하는 한편 전시품 사전 검증을 강화하고 근현대사 분야 외부 전문가 자문도 확대하기로 했다.

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