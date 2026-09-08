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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (9월 8일)
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해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-09-08 09:00
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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (9월 8일)
세계일보
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오피니언
[설왕설래] ‘피터팬 아빠’
‘피터팬 아빠’ 전경철씨는 정신 연령이 2세인 1급 중증 장애(자폐) 아들(27)을 20여년간 홀로 키워왔다. 지난해 4월 아들과 뇌경색을 앓는 어머니를 돌보던 중 간암 말기 진단과 함께 6개월 시한부 판정을 받았다. 하지만 항암 치료를 거부하고 1년 넘게 아들의 보금자리를 찾아 나섰다. 자신이 떠나면 세상에 홀로 남겨질 아들을 걱정해서다. 전국 시설 10
[주춘렬 칼럼] 기대와 우려 교차하는 2기 경제팀
김대중(DJ) 전 대통령은 이념과 진영을 가리지 않은 용인술로 정평이 나 있다. 백미는 DJ가 경제 해결사로 이헌재 전 경제부총리를 발탁한 게 아닌가 싶다. 보수성향의 정통관료 출신인 이 부총리는 DJ정부에서 금융감독위원장과 재정경제부 장관으로 2년 반 동안 일했다. 두 사람은 딱 한 차례 독대했는데 그것도 이 부총리가 사의를 밝힌 후였다. 이 부총리는 회
[기자가만난세상] 네팔에서 마주한 참사의 얼굴
“우리가 북을 치고 환호한다고 대홍수로 희생된 사람들을 슬퍼하지 않는 게 아닙니다. 크리슈나(힌두교의 주요 신인 ‘비슈누’의 8번째 화신)에게 드리는 모든 예식을 통해 그들의 평화를 빌고, 실종자 가족들을 위로해주길 바라고 있습니다.” 5일(현지시간) 오후 네팔 랄릿푸르 파탄 광장에 수천 명의 인파가 모였다. 시민들은 3∼4층 높이의 힌두 사원 건축물에
[박소란의시읽는마음] 일 많이 한 손 1
일 많이 한 손은한울이 알고 땅이 알고세상 사람들이 다 알아본다일 많이 한 손 앞에서는 일이 먼저 알아보고납작 엎드려 죽는 시늉을 한다텃도지 물고 시사답 부치고나락 거둬들이면 보리 심고보리 거둬들이면 나락 심고평생 일 떠날 일 없었던 손 아니냐손톱이 으등그러지고 손에 풀물 들어 갈라지고지문도 다 지워졌지만저 손 봐라일 많이 한 저 손 봐라팔밭 돌 고르다 짓
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