정은지, 곁을 지킨 사람들과 쌓은 시간…무대 밖 진짜 모습 공개

그룹 ‘에이핑크’ 정은지가 오랜 기간 함께해온 스태프와 매니저를 소개하며 각별한 인연을 드러냈다.

그룹 ‘에이핑크’ 정은지가 오랜 기간 함께해온 스태프와 매니저를 소개하며 각별한 인연을 드러냈다. 많은 시간을 함께 보내면서 매니저는 정은지와 “장기 연애 커플 같다는 얘기를 듣는다”는 평가가 나온다고 전했다. 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널

최근 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 효연과 정은지가 각각 일상을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 정은지는 오랜 시간 함께해온 매니저와의 특별한 관계를 공개했다. 두 사람은 5년째 업무적으로 함께하고 있다. 정은지는 매니저에게 전담으로 함께해달라고 2년 동안 설득했다.

매니저는 “친한 동생을 잃을까 싶은 걱정에 마지막까지 거절했다”고. 정은지는 “공과 사를 확실히 구분할 테니 절대 걱정 말라”고 매니저를 안심시켰다.

그룹 ‘에이핑크’ 정은지가 오랜 기간 함께해온 스태프와 매니저를 소개하며 각별한 인연을 드러냈다. 많은 시간을 함께 보내면서 매니저는 정은지와 “장기 연애 커플 같다는 얘기를 듣는다”는 평가가 나온다고 전했다. 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널

두 사람의 관계는 단순한 업무 파트너를 넘어 가족과도 가까운 사이로 이어지고 있었다. 정은지는 “사람 자체가 좋고 의리가 있다”고 매니저를 소개했다. 정은지의 계약 조건에도 매니저의 동행이 포함될 정도로 끈끈하다고.

많은 시간을 함께 보내면서 매니저는 정은지와 “장기 연애 커플 같다는 얘기를 듣는다”는 평가도 나온다고 전했다. 그러나 정작 정은지와 매니저는 이런 표현에 대해 서로 질색하는 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

스타와 스태프 사이의 관계를 넘어 오랜 시간 신뢰를 쌓아온 두 사람의 일상은 시청자들의 관심을 모았다.

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