인천공항, ‘AI 활용 수하물 이상 탐지 시스템’ 특허 출원

‘인공지능(AI)으로 수하물 오류 잡아낸다’

인천국제공항공사는 수하물 처리 과정에서 발생하는 오분류와 파손 문제를 획기적으로 줄일 수 있는 ‘AI 기반 수하물 이상탐지 시스템’을 포스코DX와 공동 개발하고 특허 출원을 완료했다고 7일 밝혔다.

인천공항 수하물처리시스템에서 하나의 트레이에 수하물 두 개가 함께 실린 ‘이중 적재’ 상황. 인천국제공항공사와 포스코DX가 공동 개발한 ‘AI 기반 수하물 이상 탐지 시스템’은 이 같은 장면을 실시간으로 검출한다. 인천국제공항공사 제공

인천공항의 수하물처리시스템(BHS)은 수하물 100만 개당 미탑재 발생이 2건으로 세계 최고 수준의 정확도를 갖추고 있다.

인천공항은 아주 작은 예외까지 관리해 완전무결한 서비스를 구현하기 위해, 드물게 발생하는 이중 적재 현상까지 선제적으로 잡아내는 인공지능(AI) 기반 감지 시스템을 개발했다.

이번에 개발된 기술은 비전 카메라로 촬영한 영상을 인공지능(AI)으로 분석하는 스마트 공항 솔루션이다. 다양한 수하물의 형태, 크기, 색상, 적재 패턴을 학습한 딥러닝 모델을 적용하여 컨베이어 벨트 위를 빠르게 이동하는 수하물의 상태를 실시간 모니터링하고 시스템 오류나 파손을 유발할 수 있는 이상 현상을 정밀하게 감지한다.

주요 감지 대상은 △2개 이상의 가방이 겹쳐 이동해 바코드 인식을 방해하는 ‘수하물 이중 적재’ △가방 손잡이가 열려 주변 시설물에 걸릴 위험이 있는 ‘캐리어 손잡이 펼쳐짐’ △수하물이 전용 운반 틀에서 이탈하는 ‘수하물과 터브(Tub) 분리’ 등이다.

인천국제공항공사와 포스코DX가 공동 개발한 ‘AI 기반 수하물 이상 탐지 시스템’ 실제 작동 화면. 인천국제공항공사 제공

‘AI 기반 수하물 이상탐지 시스템’은 이상 현상이 발견된 수하물을 즉시 감지해 수동 처리 지역으로 자동 분류한다. 이를 통해 현장 작업자가 상태를 재점검한 뒤 안전하게 처리할 수 있도록 지원해 오분류와 파손을 예방한다.

인천공항공사와 포스코DX는 최근 인천공항 제1여객터미널에 해당 시스템을 설치해 시범운영을 진행했다. 그 결과 시스템 오류나 파손을 유발할 수 있는 이상 수하물을 100% 찾아내는 완벽한 판별 성능을 입증했다.

또 양사는 대형 수하물에 대한 전용 검출 시스템을 개발 중이다. 이 시스템이 도입되면 대형 수하물 처리 과정에서의 미탑재 가능성을 획기적으로 줄여, 대형 수하물 영역에서도 수하물 처리 정확도가 한층 더 높아질 것으로 기대된다.

공동 개발에 참여한 포스코DX 진호돈 실장은 “이번 시스템은 당사가 추진 중인‘사람·AI·로봇’ 간 협업 기반의 지능형 자율 공장(Intelligent Factory)의 기술력이 공항 현장에서 입증된 대표적인 사례”라고 말했다.

인천국제공항공사 조용수 운항본부장은 “이번 특허 출원을 통해 공항 수하물 처리의 정확도와 운영 효율성을 동시에 높일 수 있는 독보적인 기술력을 확보했다”라며, “앞으로도 AI, 사물인터넷(IoT) 등 지능형 첨단 기술을 공항 인프라 전반으로 확대해 여객들이 더욱 안전하고 편리하게 공항 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 혁신을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지