대상, 추석 명절 앞두고 협력사에 대금 400억원 조기 지급

대상은 추석 명절을 앞두고 중소 협력사의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 결제 대금 400억원을 조기 지급했다고 7일 밝혔다.

조기 지급 대상은 중소 협력사 243곳이고, 당초 지급일보다 최대 30일 앞당겨 대금을 지급했다. 대금을 미리 지급해 명절을 앞두고 자금 수요가 늘어나는 협력사 부담을 덜어준다는 취지다.

대상 로고. 대상 제공

임정배 대상 대표는 “추석을 앞두고 협력사들의 자금 운용에 실질적인 도움을 드리고자 결제대금을 조기 지급했다”며 “앞으로도 그룹의 핵심 가치인 존중을 바탕으로 파트너사와 함께 성장할 수 있는 상생협력 활동을 지속하겠다”고 말했다.

대상은 협력사를 대상으로 금융 지원, 환경·사회·지배구조(ESG) 컨설팅, 국내외 판로 확대 지원, 직무 교육과 복리후생 지원 등 여러 동반성장 프로그램을 진행하고 있다.

매년 ‘GWP(Great Work Partners) 어워즈’도 열어 한 해의 동반성장 성과를 공유하고 우수 협력사를 포상하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지