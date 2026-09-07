세살문 문양 아시안게임 야구대표팀 유니폼 나왔다

한국야구위원회(KBO)와 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 야구 국가대표팀 의류 및 용품 공식 후원사인 프로-스펙스와 함께 아시안게임에 선보일 신규 유니폼을 공개했다.

신규 유니폼은 지난 6월 발표한 대표팀의 신규 BI를 반영하여 기존 상징색인 ‘팀 코리아 네이비(Team Korea Navy)’를 메인 컬러로 유지하되 ‘팀 코리아 레드(Team Korea Red)’를 포인트 컬러로 구성하했다. 또한 유니폼 전면에는 리뉴얼된 ‘KOREA’ 워드마크를 적용해 변화된 이미지를 선보인다.

새로운 출발의 문을 연다는 의미를 더해 한국 전통 ‘세살문’을 디자인 모티프로 활용한 것이 새 유니폼의 특징이다. 어깨와 소매에 맑은 기운을 들이고 액운을 걸러낸다는 의미의 세살문 격자 문양을 적용했다. 서로 맞물리고 이어지는 구조를 통해 하나로 결속된 야구 국가대표팀의 모습을 형상화하고, 승리를 향한 염원을 담아냈다.

하의에도 동일한 디자인 모티프를 적용해 유니폼 전체의 통일감을 높였다. 모자는 포인트 컬러와 K 로고를 활용해 대표팀의 정체성을 강조했다.

신규 유니폼은 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 국가대표팀부터 착용하며, 7일 오후 4시부터 프로-스펙스 공식 홈페이지 및 KREAM에서 예약 판매를 실시한다. 13일까지 진행되는 사전 예약 기간에는 구매 고객을 대상으로 마킹 이벤트를 마련하여 일부 선수 대상 열마킹 및 전체 선수 대상 자수 마킹 서비스를 제공한다. 14일부터 유니폼을 포함한 국가대표팀 팀패키지 일반 판매를 시작하며, 16일부터는 프로-스펙스 용산 매장에서 실물 유니폼을 만나볼 수 있다. 자세한 사항은 프로-스펙스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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