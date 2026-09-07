안정환, 기부 5억원 달성…"좋은 일 하고도 욕먹으니 맥 빠져"

축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 유튜브를 통해 목표했던 누적 기부금 5억원을 달성했다고 밝혔다.

7일 유튜브 채널 '안정환 19'에는 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

7일 유튜브 채널 '안정환 19'에는 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 유튜브 캡처

안정환은 영상에서 "기부 목표로 삼았던 5억원을 달성했다"고 말했다.

이어 "저희에게 PPL을 넣어주신 기업이나 모든 분들 감사하다"고 인사했다. 또 제작진이 월급을 제대로 가져가지 못하고 지하의 저렴한 사무실에서 시작했던 당시를 떠올리며 마음이 아팠다고 했다.

안정환은 목표 달성 이후 향후 활동에 대한 고민도 털어놨다.

그는 "앞으로 어떻게 해야 될지 좀 걱정이 된다"며 "축구계도 굉장히 씁쓸하고"라고 말했다.

이어 "우리 스태프들이나 모든 사람들이 노력해서 했는데도 좋은 일 하려고 한 건 아닌데 하다 보니 여기까지 왔는데, 좋은 일 하고도 욕먹으니까 맥도 빠지고 기운도 없다"고 밝혔다.

함께 출연한 김남일은 안정환이 그동안 어려운 부분을 버텨왔다고 말했다.

안정환은 "앞으로 고민을 해봐야 겠지만, 마음에 상처가 좀 있어서 치유할 시간이 필요할 것 같다. 좋은 일은 계속 하고 싶다. 방향을 고민 중이다"라고 덧붙였다.

안정환은 유튜브 채널 수익 등을 통해 유소년과 취약계층 등을 위한 기부를 이어왔다.

지난 3월 기준 누적 기부액은 4억3600만원이었으며, 당시 5억원 달성을 다음 목표로 제시했다.

<뉴시스>

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