1박 이상 섬 여행하면 최대 10만원 준다…8일부터 신청

정부가 가을철 섬을 1박 이상 여행하는 관광객에게 최대 10만 원의 여행 경비를 지원한다.

2026여수세계섬박람회가 지난 5일 공식 개장했다. 뉴시스

7일 행정안전부는 ‘2026년 섬 방문의 해’를 맞아 10월 1일부터 11월 4일까지 1박 이상 섬을 방문하는 여행객에게 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다고 밝혔다.

사전 신청은 8일부터 시작된다. 지원 대상은 육지와 연결되지 않아 여객선을 이용해야 하는 섬을 방문하는 여행객이다. 팀 단위로 지원하며 숙박비와 식비, 여객선 운임, 식료품 구매비 등 섬에서 실제 지출한 비용을 최대 10만 원까지 지원한다.

신청은 8일 오전 10시부터 21일 오후 6시까지 ‘2026년 섬 방문의 해’ 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 신청자가 지원 규모보다 많으면 추첨으로 대상자를 선정해 개별 안내한다. 선정된 여행객은 지원 기간에 섬을 다녀온 뒤 왕복 승선권과 영수증 등 증빙자료를 제출해야 한다. 확인을 거쳐 여행 경비를 지급한다.

이번 경비 지원은 지난 7∼8월 처음 시행해 큰 호응을 얻은 데 따라 두 번째로 추진되는 사업이다. 특히 이번 사업은 11월 4일까지 개최되는 ‘2026여수세계섬박람’와 연계해 추진된다. 박람회 관람객이 여수의 다양한 섬을 함께 방문할 수 있도록 지원 기간을 10월 1일부터 11월 4일로 정하고 여수 지역 섬에 대한 지원 예산도 대폭 확대했다.

지난 5일 개막한 여수세계섬박람회는 11월 4일까지 돌산 진모지구와 개도·금오도 일원, 여수세계박람회장 등에서 열린다.

여수시도 박람회와 연계해 9월부터 12월까지 타 지역 주민이 여수 지역 섬을 방문할 경우 여객선 운임의 50%를 지원한다. 관련 지원은 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “이번 기회에 많은 국민께서 섬을 찾아 수려한 자연경관과 고유한 문화, 다양한 먹거리를 직접 경험하고 섬의 매력을 만끽하시길 바란다”며 “섬이 국민에게 사랑받는 대표 관광지로 한 단계 더 도약할 수 있도록 정책적 지원을 지속하겠다”고 말했다.

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