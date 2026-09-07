이서진도 당황한 서인영 매니저 교육…“아기처럼 다뤄줘야 한다”

배우 이서진이 가수 서인영의 일일 매니저를 맡기 전 전달받은 특별한 업무 지침에 난감한 반응을 보였다.

배우 이서진이 가수 서인영의 일일 매니저를 맡기 전 전달받은 특별한 업무 지침에 난감한 반응을 보였다. SBS Entertainment

SBS 예능 프로그램 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’은 6일 서인영의 매니저 업무를 앞둔 이서진과 김광규가 사전 교육 매뉴얼을 전달 받는 모습을 담은 영상을 공개했다. 두 사람은 실제로 서인영을 담당하고 있는 매니저를 만나 업무와 관련된 이야기를 전달받았다.

이날 인수인계 과정에서 예상하지 못한 내용들이 잇따라 등장했다. 서인영의 매니저는 두 사람에게 “사용 설명이 있다”며 눈을 마주치는 행동이 중요하다는 취지의 조언을 건넸다.

이에 대해 “기선제압을 하려고 눈싸움을 할 건데 높고 낮음에 대한 서열 정리를 눈싸움으로 하려는 경향이 있다”고 설명했다. 눈싸움 시 눈을 먼저 피하지 마라고 당부했다.

이후 더욱 독특한 당부가 이어졌다. 매니저는 서인영을 대할 때 “아기처럼 다뤄줘야 한다”며 어린 남자아이를 떠올리면 된다는 취지의 이야기를 전했다.

이를 들은 이서진은 즉각 반문했다. 서인영이 실제 어린아이가 아니라는 점을 강조하며 “아기가 아니지 않나”라며 “40대 잖아”라고 콕 짚었고, 예상 밖의 업무 지침에 당황하는 모습을 보였다.

매니저의 설명은 계속됐다. 분위기가 가라앉았을 때는 서인영을 ‘공주님’이라는 호칭으로 불러 분위기를 띄워주는 것도 필요하다는 조언이 나왔다.

결국 이서진은 자신이 맡기보다는 김광규가 이날 업무를 담당하는 것이 어떻겠느냐고 이야기하며 한발 물러섰다. 매니저에게 전달받아야 할 내용이 상당히 많았던 만큼 두 사람 모두 인수인계 과정 자체에 적잖이 놀란 분위기였다.

김광규 역시 “인수인계에만 15분 걸렸다”고 밝혔고, 매니저는 “아직도 많이 남아 있다”고 응수해 두 사람은 혀를 내둘렀다.

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