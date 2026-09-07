“AI가 얼굴 본다”...미연, AI가 꼽은 ‘최고의 스타’

그룹 ‘아이들’ 미연이 ‘런닝맨’에서 인공지능(AI)이 선정한 스타성 1위 주인공 자리를 차지했다.

그룹 ‘아이들’ 미연이 ‘런닝맨’에서 인공지능(AI)이 선정한 스타성 1위 주인공 자리를 차지했다. 미연은 여러 AI 종류를 언급하며 고마운 마음을 전했다. 직접 손으로 하트 모양을 만드는 등 기쁜 마음을 드러내기도 했다. 런닝맨 - 스브스 공식 채널

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 주요 선택을 AI의 판단에 맡기는 이색 레이스가 펼쳐졌다. 멤버들은 식사 상대 역시 AI가 내놓는 답변에 따라 움직이며 예측하기 어려운 상황을 맞닥뜨렸다.

이번 레이스에서 제작진은 AI에게 다양한 질문을 던지고, 그 결과를 멤버들의 실제 미션에 적용했다. 무대 영상 사진을 첨부해 ‘가장 스타성이 뛰어난 사람’을 묻는 말에 AI의 선택을 받은 멤버에게는 점심 메뉴뿐 아니라 누구와 식사를 함께할지까지 결정할 수 있는 권한이 주어졌다.

이 질문에서 미연이 주인공으로 선정됐다. AI는 미연을 선정한 이유에 “직업이 아이돌인지 의심될 정도로 상큼하다”며 “결정적으로 착용했던 토끼 귀가 그냥 머리띠가 아닌 스타성 수신 안테나이다”고 설명했다.

뜻밖의 결과를 접한 지석진은 “AI가 얼굴 본다”며 AI가 외모를 보고 판단한 것 아니냐며 아쉬움을 드러냈다.

멤버들은 “퍼포먼스를 봐야한다”, “AI가 정확하다”는 등의 반응을 보였다. 미연은 여러 AI 종류를 언급하며 고마운 마음을 전했다. 직접 손으로 하트 모양을 만드는 등 기쁜 마음을 드러내기도 했다.

스타성 검증부터 점심 식사 대상 선정 등이 AI의 선택으로 결정됐다는 점에서 시청자들의 많은 관심을 모았다.

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