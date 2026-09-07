“담배 피우면 더 외로워진다?”…흡연자, 2년 뒤 외로움 더 커져

흡연자가 비흡연자보다 더 외로움을 느끼고, 시간이 지나면서 외로움도 더 크게 증가한다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

흡연자가 비흡연자보다 외로움을 더 많이 느끼고 시간이 지나면서 외로움도 더 크게 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

연구팀은 흡연의 건강 피해를 신체 질환뿐 아니라 사회적 고립과 외로움 등 심리사회적 측면에서도 살펴볼 필요가 있다고 밝혔다.

영국 임페리얼 칼리지 런던(ICL) 키어 필립 박사팀은 7일 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘유럽호흡기학회 학술대회(ERS Congress 2026)’에서 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 유럽 건강·노화 조사(SHARE)에 참여한 15개국 5만명 이상의 자료를 분석했다. 참가자의 평균 연령은 67세였으며, 연구 시작 당시 22%가 흡연자였다. 또 48.5%는 2개를 초과하는 만성질환을 가지고 있었다.

연구팀은 참가자들의 외로움을 UCLA 외로움 척도를 이용해 측정했다. 동반자가 없다고 느끼거나 소외됐다고 느끼거나 다른 사람들로부터 고립됐다고 느끼는 빈도를 바탕으로 외로움 점수를 산출한 뒤 흡연자와 비흡연자의 차이를 비교했다. 이후 2년 뒤 같은 설문을 다시 실시해 외로움 변화를 살폈다.

그 결과 현재 흡연자는 비흡연자보다 외로움 수준이 높은 것으로 나타났다. 연령과 성별 등 결과에 영향을 줄 수 있는 요인을 고려한 뒤에도 흡연자와 비흡연자의 외로움 차이는 유지됐다.

특히 현재 흡연자는 2년 동안 외로움이 더 크게 증가했다. 연구 시작 당시 외로움 수준과 인구학적 요인을 고려한 분석에서도 같은 결과가 나타났다.

이 같은 관계는 유럽 각 지역에서 큰 차이를 보이지 않았다. 연구팀은 특정 국가나 문화의 흡연 관행에 따른 현상이라기보다 유럽 여러 지역에서 비교적 일관되게 나타나는 현상일 가능성이 있다고 설명했다.

연구팀은 흡연자의 외로움이 커지는 이유로 흡연 관련 질환이 진행되면서 이동성이 제한되고 사회활동에 참여하기 어려워지는 상황을 꼽았다. 공공장소의 금연 규정이나 가정 내 금연 환경 때문에 흡연자가 사람들이 모이는 장소를 덜 매력적으로 느끼면서 다른 사람들과 교류할 기회가 줄어들 가능성도 제시했다.

흡연과 외로움의 관계는 그동안 외로움이 흡연으로 이어지는 방향에 대한 연구가 상대적으로 많았지만, 흡연이 외로움을 증가시키는지에 대한 연구는 많지 않았다.

필립 박사는 “영국에서 실시한 첫 연구에서는 흡연자가 비흡연자보다 더 외로워지는 것으로 나타났지만 이는 문화와 사회적 규범의 영향일 가능성도 있었다”며 “이번 연구에서 흡연과 외로움의 관계를 다른 나라에서도 조사하고자 했다”고 설명했다.

그는 “이 연구는 흡연이 사회적 활동이 아니며, 오히려 사회적 고립과 외로움 증가로 이어질 수 있음을 보여준다”며 “다양한 경로를 통해 이 같은 흡연의 심리사회적 영향을 분명하게 알릴 필요가 있다”고 말했다.

다만 연구팀은 이번 연구만으로 흡연이 외로움을 직접 일으킨다고 단정할 수는 없다고 밝혔다. 그럼에도 흡연의 피해를 신체 질환에만 한정하지 않고 사회적 고립과 외로움 등 심리사회적 영향까지 포함해 이해한다면 금연을 돕는 접근에도 시사점이 있을 것으로 봤다.

연구에 참여하지 않은 유럽호흡기학회 정책위원 데스 콕스 아일랜드 더블린 유니버시티 칼리지 교수는 “이 결과는 흡연이 외로움의 중요한 위험 요인임을 보여준다”며 “외로움이라는 공중보건 문제를 바라볼 때 흡연도 함께 살펴볼 필요가 있음을 보여준다”고 강조했다.

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