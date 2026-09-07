국힘, 김민석 대표연설에 "위험한 과대망상, 뻔뻔한 말 바꾸기"

국민의힘은 7일 더불어민주당 김민석 대표의 정기국회 교섭단체 대표 연설을 두고 "위험한 과대망상과 뻔뻔한 말바꾸기"라고 평가했다.



국회 예산결산특별위원회 소속인 3선 송언석 의원은 이날 페이스북 글을 올려 "김 대표는 '미래대응기금을 정부의 쌈짓돈처럼 쓴다면 저부터 반대할 것'이라고 했다"며 "이미 포퓰리즘 사업으로 가득찬 미래대응기금에 함께 반대하겠다는 뜻이라면 진심으로 환영한다"고 꼬집었다.

국민의힘 의원들이 7일 여의도 국회 본회의장에서 열린 제439회 국회(정기회) 제03차 본회의에서 더불어민주당 김민석 대표의 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 경청하고 있다.

그러면서 "말에 그치지 않고 올해 미래대응기금에 담긴 선심성·현금성 사업부터 국회 예산심사에서 함께 걷어내야 한다"며 "일시적인 세수 호황을 정권이 마음대로 꺼내 쓰는 새로운 '재정주머니'로 만들어선 안 된다"고 강조했다.



송 의원은 "김 대표는 오늘 한 말에 책임을 져야 한다"며 "미래대응기금이 '쌈짓돈'이 아니라면 기금의 사용처를 법률로 엄격히 제한하고 국회의 심사와 통제를 강화해야 한다"고 지적했다.



예결위 소속 이종욱 의원도 송 의원의 페이스북 글을 인용하며 "오늘 대표 연설에서 위험한 과대망상과 뻔뻔한 말 바꾸기가 셀 수도 없다"며 "대통령도, 대표도 신뢰가 없으니 무슨 말을 믿겠냐"고 비판했다.



4선 박대출 의원도 페이스북에서 "'옳은 길을 가고 있다.' 여당 대표 연설문 첫 장에 실어놓고 이게 핵심이라는데…실패를 성공으로 오진하는데 처방이 옳겠나"라고 지적했다.



조지연 의원은 페이스북에서 "김 대표가 교섭단체 연설에서 '젊은 세대는 내로남불 불공정을 배척한다'고 했다"며 "청년들이 배척하는 내로남불 불공정의 대명사, 기생충 정당의 용혜인 의원부터 배척하시기 바란다. 즉각 대통령께 지명 철회를 건의하기 바란다"고 촉구했다.

<연합>

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