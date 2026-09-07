정준호, 병원에서 상견례 한 사연…"인사 다니다가 아내 쓰러져"

배우 정준호가 병원에서 상견례를 하게 된 사연을 공개했다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈이 정준호의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

지난 6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 방송인 탁재훈이 배우 정준호의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 그려졌다. SBS 제공

이날 두 사람은 식사를 하던 중 정준호의 인맥 때문에 벌어진 일화를 회상했다.

탁재훈이 "상견례를 병원에서 하지 않았냐"고 묻자 정준호는 "사실 그때 결혼할 생각이 없었다"고 답했다.

이어 "아내를 5~6번 만나고 결혼하려고 하는데 지인들한테 신부 소개를 못 했다. 결혼식 날짜는 잡고 5000~6000명한테 인사를 해야 하는데 방법이 없어서 "하루에 점심 5군데, 저녁 5군데 다녔다"고 말했다.

그렇게 일주일 인사를 다니다가 아내가 쓰러져 병원에 입원을 했다고.

정준호는 "부모님도 인사를 못 시켜드렸다. 와이프가 입원실에 누운 상태로 양가 부모님을 모시고 상견례를 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

상견례 규모도 남달랐다. 정준호는 "우리 가족만 오라고 했는데 고모, 삼촌 등 친척들이 한 50명 오셨다. 내가 와이프를 너무 고생시켰다"고 말했다.

이를 듣던 탁재훈은 "와이프가 지금도 누워 있다며? 고생 너무 많이 했다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

정준호는 탁재훈에게도 상견례 이야기를 물었다. 정준호가 "상견례 어디서 했냐"고 묻자 탁재훈은 "나는 모르겠다. 혼자 곰곰이 생각해봤는데 결혼한 기억이 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 정준호는 2011년 아나운서 출신 이하정과 결혼해 슬하에 1남1녀를 뒀다

<뉴시스>

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