바이크족 된 이시영, 3960만 원짜리 새 모델 인증

배우 이시영이 거액의 새 바이크를 구매한 뒤 언박싱하며 설레는 모습을 드러냈다.

이시영은 7일 소셜미디어에 "새로운 바이크 언박싱. 내 로우라이더 S 처음 만나는 날. 너무 예쁘게 자리도 만들어준 할리데이비슨 코리아도 너무 고맙고. 언박싱도 같이 해주시고 축하해주신 대표님도 너무 감사해요. 앞으로 잘 지내보자"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

이시영은 할리데이비슨 로우라이더 S 신차에 올라타 설레는 모습을 공개했다.

그가 구매한 신차 공식 출고 가격은 3960만원으로 알려져 있다.

이시영은 가죽 재킷과 검은색 팬츠를 입고 시크한 바이크 룩을 선보였다.

또 매장에서 새 바이크에 앉아 다양한 포즈를 취하며 인증사진을 남겼다.

한편 이시영은 최근 첫째 아들의 여름 캠프 및 아이스하키 캠프를 위해 캐나다 무스코카 지역에서 한달살이했다.

현지에서도 할리데이비슨을 타고 라이딩을 즐기는 모습을 보여줬다.

이시영은 지난 3월 요식업 사업가 전남편과 이혼한 뒤 현재 아들과 딸을 홀로 양육 중이다.

<뉴시스>

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