우상호 지사, 내부 행정시스템에 ‘상호 소통방’ 개설…“고충부터 정책 아이디어까지”

우상호 강원도지사가 도청 직원들과 소통하는 온라인 공간을 만들었다. 직원들의 목소리를 직접 듣겠다는 취지다.

강원도는 내부 행정시스템에 ‘상호(相互)소통방’을 개설했다고 7일 밝혔다. 도지사와 직원이 함께 만드는 상호 소통공간이라는 의미를 담았다.

우상호 강원도지사. 강원도 제공

도청 직원들은 업무 과정에서 떠올린 정책 아이디어는 물론 고충·건의사항 등을 도지사에게 직접 전달할 수 수 있다.

상호소통방은 도청 직원 누구나 이용할 수 있다. 주요 소통 분야는 △정책 제언 △고충·건의 △갑질 및 성비위 신고 등이다.

직원들이 신분 노출에 대한 부담 없이 자유롭게 의견을 낼 수 있도록 실명은 비공개를 원칙한다. 우 지사와 비서실 전담직원에게 접근 권한을 부여해 운영한다.

특히 고충과 갑질·성비위 신고 등 민감한 내용은 철저히 보안을 유지하고 접수된 사안은 관련 부서의 법적·행정적 검토를 거쳐 필요한 후속 조치를 진행할 예정이다.

강원도는 상호소통방을 통해 직원들의 다양한 목소리를 보다 세심하게 살피고 접수된 의견이 사안에 따라 도정과 조직 운영의 개선 또는 필요한 조치로 이어질 수 있도록 실효성 있는 소통창구로 운영해 나갈 방침이다.

우상호 지사는 “직원들이 현장에서 느끼는 생각과 어려움을 자유롭게 이야기하고 함께 해결책을 고민하는 것이 소통의 출발점”이라며 “좋은 제안은 도정에 적극 반영하고 직원들의 고충은 세심하게 살펴 실질적인 해결 방안을 찾아가겠다”고 말했다.

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