“송영길은 여우라 돈 줘야 움직여”… 한동훈, 與 겨냥 새 문자 공개

“최 의원 조를게요”… 민주당 의원 연루 가능성 제기
한동훈 “김승원 말고 민주당 오빠들 더 나온다”
김승원 “식약처에 부정청탁한 적 없다” 전면 부인
무소속 한동훈 의원이 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 또 다른 더불어민주당 의원이 연루된 정황이 담긴 문자메시지를 공개하며 공세를 이어가고 있다. 한 의원은 문자 출처를 밝히라는 여권의 요구를 일축하며, 자신을 인사청문위원으로 참여시키라며 역공에 나섰다.
한 의원은 7일 페이스북을 통해 신약 임상시험 승인을 청탁했다는 의혹을 받는 바이오·제약 벤처기업 제넨셀 창업자 강모씨와 브로커 양모씨가 2021년 10월8일 주고받은 문자메시지를 공개했다.
한 의원이 공개한 문자메시지에 따르면 강씨는 “19일 이전에 IND(임상시험계획 승인신청) 승인나야 하는데. 의원님 잠깐 시간되실 때 찾아뵙자. 식사 아니더라도”라고 했다.
이에 양씨는 “내일 최 의원님 우리 사무실 와요. 지금 승원옵(김 후보자)은 국감 때문에 끝나야 한다는데, 제가 최 의원님 조를게요”라며 “송영길 의원은 여우라서 돈 줘야 움직여요”라고 했다.
그러자 강씨는 “그럼 최 의원님 뵈면 화요일 식약처 보완요청서류 다 제출 완료하니, 그 주에 승인 좀 해달라고 부탁해줘”라고 했고, 양모씨는 “오전에 승원 오빠에게 설명은 했어요. 10억 예상하나 안될 수도 있어서 8억 정도 투자되지 않을까 하는 말로 저도 기회 되는 거라고 숫자 말한 건 승원 오빠밖에 없어요”라고 했다.
한 의원은 해당 문자메시지를 근거로 김 후보자 외에도 민주당 의원들이 양씨의 로비 과정에 관여했을 가능성을 제기했다.
한 의원은 “이재명, 더불어민주당이 양수진 오빠 독약 로비를 ‘공익’ 민원이라고 억지 쓰기로 결정했으니, 진짜 ‘공익’ 민원인지 ‘민주당 오빠들 동원한 사기’인지 ‘문자메시지들’을 보고 국민들께서 판단해달라”고 밝혔다.
이어 “승원 오빠 말고도 민주당 오빠들이 더 나온다”며 “브로커 양수진 문자에 김승원 후보자 말고도 ‘최 의원님’, ‘김 의원’, 양수진 로비를 ‘좋은 민원’이라며 저를 비난하던 ‘송영길 의원’ 얘기도 나온다”고 덧붙였다. 그러면서 “양수진 오빠 독약로비 게이트는 ‘민주당 오빠들 게이트’”라고 강조했다.
한 의원은 이날 국회 본회의 전 기자들과 만나서도 자신이 공개한 문자메시지의 출처를 문제 삼는 여권을 향해 반박하며 공세를 이어갔다. 특히 한 의원은 “조 의장 등 관계자에게 공식 요청한다. 김 후보자 청문회에 청문위원으로 선임해 달라”고 목소리를 높였다.
김 후보자는 각종 의혹을 전면 부인하며 정면 돌파에 나서고 있다.
김 후보자는 이날 오전 서울 종로구 인사청문회 준비단 사무실 출근길에 취재진과 만나 “식약처에 부정한 청탁을 한 적 없다”면서 “그로 인해 식약처 심사가 공정하게 이뤄지지 않은 것도 아니며, 검찰 불기소장에도 명확히 표시돼 있다. 민주당 초선 의원에 불과한 내가 검찰에 압력을 가해 기소유예를 만들 수 있겠느냐”고 반문했다.
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