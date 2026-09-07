“송영길은 여우라 돈 줘야 움직여”… 한동훈, 與 겨냥 새 문자 공개

무소속 한동훈 의원이 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 또 다른 더불어민주당 의원이 연루된 정황이 담긴 문자메시지를 공개하며 공세를 이어가고 있다. 한 의원은 문자 출처를 밝히라는 여권의 요구를 일축하며, 자신을 인사청문위원으로 참여시키라며 역공에 나섰다.

한 의원은 7일 페이스북을 통해 신약 임상시험 승인을 청탁했다는 의혹을 받는 바이오·제약 벤처기업 제넨셀 창업자 강모씨와 브로커 양모씨가 2021년 10월8일 주고받은 문자메시지를 공개했다.

한동훈 무소속 의원이 7일 서울 여의도 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

한 의원이 공개한 문자메시지에 따르면 강씨는 “19일 이전에 IND(임상시험계획 승인신청) 승인나야 하는데. 의원님 잠깐 시간되실 때 찾아뵙자. 식사 아니더라도”라고 했다.

이에 양씨는 “내일 최 의원님 우리 사무실 와요. 지금 승원옵(김 후보자)은 국감 때문에 끝나야 한다는데, 제가 최 의원님 조를게요”라며 “송영길 의원은 여우라서 돈 줘야 움직여요”라고 했다.

그러자 강씨는 “그럼 최 의원님 뵈면 화요일 식약처 보완요청서류 다 제출 완료하니, 그 주에 승인 좀 해달라고 부탁해줘”라고 했고, 양모씨는 “오전에 승원 오빠에게 설명은 했어요. 10억 예상하나 안될 수도 있어서 8억 정도 투자되지 않을까 하는 말로 저도 기회 되는 거라고 숫자 말한 건 승원 오빠밖에 없어요”라고 했다.

한 의원은 해당 문자메시지를 근거로 김 후보자 외에도 민주당 의원들이 양씨의 로비 과정에 관여했을 가능성을 제기했다.

한 의원은 “이재명, 더불어민주당이 양수진 오빠 독약 로비를 ‘공익’ 민원이라고 억지 쓰기로 결정했으니, 진짜 ‘공익’ 민원인지 ‘민주당 오빠들 동원한 사기’인지 ‘문자메시지들’을 보고 국민들께서 판단해달라”고 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 7일 서울 종로구에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 기자들과 질의응답을 한 뒤 승강기에 탑승하고 있다. 공동취재사진

이어 “승원 오빠 말고도 민주당 오빠들이 더 나온다”며 “브로커 양수진 문자에 김승원 후보자 말고도 ‘최 의원님’, ‘김 의원’, 양수진 로비를 ‘좋은 민원’이라며 저를 비난하던 ‘송영길 의원’ 얘기도 나온다”고 덧붙였다. 그러면서 “양수진 오빠 독약로비 게이트는 ‘민주당 오빠들 게이트’”라고 강조했다.

한 의원은 이날 국회 본회의 전 기자들과 만나서도 자신이 공개한 문자메시지의 출처를 문제 삼는 여권을 향해 반박하며 공세를 이어갔다. 특히 한 의원은 “조 의장 등 관계자에게 공식 요청한다. 김 후보자 청문회에 청문위원으로 선임해 달라”고 목소리를 높였다.

김 후보자는 각종 의혹을 전면 부인하며 정면 돌파에 나서고 있다.

김 후보자는 이날 오전 서울 종로구 인사청문회 준비단 사무실 출근길에 취재진과 만나 “식약처에 부정한 청탁을 한 적 없다”면서 “그로 인해 식약처 심사가 공정하게 이뤄지지 않은 것도 아니며, 검찰 불기소장에도 명확히 표시돼 있다. 민주당 초선 의원에 불과한 내가 검찰에 압력을 가해 기소유예를 만들 수 있겠느냐”고 반문했다.

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