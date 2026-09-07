영진전문대학교, 2027학년도 수시 2309명 선발…‘AI·디지털 전환' 교육 강화

대구 영진전문대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 입학정원 2408명의 95.9%인 2309명을 선발한다고 7일 밝혔다.

이번 수시모집은 2회로 나눠 실시된다. 이달 30일 마감하는 1차 모집인원은 1885명(81.6%), 2차 모집인원은 424명(18.4%)이다.

AI컴퓨터보안과 학샐들이 실습을 하고 있다. 영진전문대학교 제공

전형 유형별로는 △일반고전형 571명 △특성화고전형 429명 △대학자체전형 420명 △면접전형 398명 △평생학습자전형 385명 △연계교육협약전형 86명 △입도선매전형 20명 등이다.

지원자는 수시 1∙2차에선 전형 및 계열∙학과와 관계없이 최대 2회까지 복수 지원 가능하다. 학생부 성적은 고교 1학년 30%, 2학년 30%, 3학년 1학기 40%를 각각 반영한다. 일반고 위탁직업교육과정 이수자, 공업계 2+1 이수자, 1개 학년 성적이 없는 경우에는 저학년 50%, 고학년 50% 비율을 적용한다. 일반고 위탁직업교육과정 이수자, 공업계 2+1 이수자, 1개 학년 성적이 없는 경우에는 저학년 50%, 고학년 50% 비율을 적용한다.

대학은 올해 교육부 ‘2026학년도 AID(인공지능+디지털) 전환 중점 전문대학 지원 사업’ 선정을 계기로 2027학년도에 인공지능(AI) 및 디지털 전환 산업 수요에 대응해 교육과정을 강화한다. 산업 수요에 맞춰 AI소프트웨어과, AI게임메타버스과, AI글로벌IT과, AI컴퓨터보안과, AI항공드론과, AX(디지털전환)아트미디어자율학과 등 첨단 맞춤형 학과를 전면에 배치했으며, 디지털·AI 리터러시(문해력)를 갖춘 실무형 사서 양성을 위해 문헌정보과도 신설했다.

반도체전자계열 재학생들이 반도체공정 포토리소그래피 실습을 하고 있다. 영진전문대학교 제공

신입생을 위한 장학 혜택도 풍성하다. 정원 내 수시∙정시모집 최초 합격자 모두에게 입학 학기 수업료의 50%를 감면해 주고, 추가 합격자에게는 100만원 감면 혜택을 제공한다. 만 35세 이상 만학도에게는 입학 학기 수업료 80%, 나머지 학기 50% 감면 혜택이 주어진다. 특성화고 학교장 추천 대학자체전형 합격자는 입학 학기 수업료 100% 감면 혜택을 준다.

한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘한국에서 가장 존경받는 전문대학’ 15년 연속 1위를 지켜온 대학은 압도적인 취업 실적이 가장 큰 자산이다. 대학에 따르면 최근 10년(2017~2026년)간 삼성∙LG∙SK∙한화∙포스코 등 국내 주요 대기업 그룹사에 총 3788명의 학생을 취업시키며, 연평균 300명 이상의 대기업 진출 저력을 보였다. 해외 취업 성과도 독보적이다. 최근 11년(2016~2026년)간 해외 취업자 1043명을 배출, 전국 2∙4년제 대학을 통틀어 1위를 기록했다. 일본 소프트뱅크, 라쿠텐, 야후재팬 등 글로벌 기업에 다수의 졸업생이 취업했다.

이지훈 입학지원처장. 영진전문대학교 제공

이지훈 입학지원처장은 “산업 현장의 변화와 기업 요구를 교육과정에 신속 반영하는 것이 영진의 교육 경쟁력”이라며 “AI·디지털 전환 교육과 주문식교육을 강화해 학생들이 대학에서 배운 역량을 실제 취업으로 연결할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지