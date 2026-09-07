나우케어, 9월 7일~22일 추석 명절 고객 감사 이벤트 진행

건강기능식품 브랜드 나우케어가 추석 명절을 맞아 고객 감사 이벤트를 9월 7일부터 22일까지 진행한다고 밝혔다. 이번 이나우케어, 추석 감사 이벤트 9월 7~22일 진행벤트는 전 제품을 대상으로 최대 50% 할인 혜택을 제공하며, 행사 기간 중 9월 14일부터는 하루에 한 제품씩 순서대로 돌아가는 릴레이 특가가 별도로 운영된다.

나우케어는 이번 이벤트를 콜레스타, 관절스타, 오메가스타, 혈압스타, 비전스타와 리포좀 라인을 포함한 전 제품 대상으로 구성했다. 릴레이 특가는 9월 14일부터 18일까지 5일간 진행되며, 첫날인 14일 관절스타를 시작으로 콜레스타, 오메가스타, 혈압스타, 비전스타 순으로 매일 한 제품이 지정된다. 지정된 제품은 해당일 하루 동안 최대 할인 혜택이 적용되며, 리포좀 비타민C 맥스와 리포좀 멀티비타민미네랄 맥스는 행사 기간 전체에 걸쳐 할인 구성으로 운영된다.

릴레이 특가 첫 순서인 ‘나우케어 관절스타’는 1정 800mg 정제로, 지표성분 세라트린을 기준으로 한 보스웰리아 추출물 400mg을 함유해 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받았다. 여기에 비타민D 25μg을 함께 배합했다.

‘나우케어 콜레스타’는 1정 900mg 정제로 홍국(모나콜린K) 8mg, 코엔자임Q10 100mg, 밀크씨슬 추출물(실리마린) 130mg을 담았다. 나우케어 오메가스타는 1캡슐 1,280mg당 EPA·DHA 1,000mg을 함유한 순도 80% rTG 형태 제품으로 EPA와 DHA 배합 비율은 7:3이며, ‘나우케어 혈압스타’는 홍국과 코엔자임Q10 100mg, 마그네슘 200mg을, 나우케어 비전스타는 루테인지아잔틴 24mg과 아스타잔틴 12mg을 배합했다.

행사 기간 내내 할인이 적용되는 리포좀 라인은 리포좀 제형 기술을 적용해 복합 성분 간 상호작용으로 인한 손실을 줄이고 전달 효율을 높인 제품군이다. ‘나우케어 리포좀 멀티비타민미네랄 맥스’는 비타민 12종과 미네랄 5종을 포함한 총 17종 영양 성분을 1일 영양성분 기준치 100% 수준으로 배합했으며, 나우케어 리포좀 비타민C 맥스는 1정 1,100mg 정제로 비타민C를 담았다.

나우케어 제품은 모두 하나의 건강 고민에 관여하는 여러 원료를 한 알에 담는 복합 설계를 공통 기준으로 삼았다. 여러 제품을 나눠 챙기는 대신 하루 한 정으로 섭취를 마칠 수 있도록 구성한 것으로, 나우케어는 섭취 방법을 적어 부착할 수 있는 스티커를 함께 제공해 중장년층과 고령층의 섭취 관리 부담을 줄이도록 했다.

나우케어 관계자는 “연휴에는 평소보다 식사와 생활 리듬이 흐트러지기 쉬워 건강 관리를 놓치기 쉬운 시기”라며 “명절을 계기로 부모님과 본인의 건강을 함께 챙길 수 있도록 ‘진심으로, 세상을 더 건강하게’라는 미션 아래 좋은 원료와 철저한 품질 관리를 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지