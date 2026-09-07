김민석 "현실 가능한 개헌 추진…권력구조 개편, 국민 원하는 선 가면 돼"

김민석 더불어민주당 대표가 7일 '현실 가능한 개헌'을 추진하겠다고 밝혔다. 권력구조 개편 등에 대해서는 "국민이 원하는 선까지 가면 될 것"이라고 말했다.

김 대표는 이날 취임 후 첫 국회 교섭단체 대표연설에서 "교섭단체 정수완화 논의 본격화 등 정치개혁과 함께 개헌도 추진하겠다"고 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제3차 본회의에서 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 하고 있다.

김 대표는 "현행 헌법과 법률의 절차적 정신을 지키면서 시대의 변화와 국민의 요구를 반영하여 현실 가능한 개헌을 추진하겠다"고 했다.

그러면서 "5·18, 부마항쟁 등의 헌법 전문 수록은 개헌의 출발이고, 권력구조 개편은 국민이 원하는 선까지 가면 될 것"이라고 강조했다.

김 대표는 야당을 향해서는 "전두환, 노태우를 단죄하고, 하나회를 척결하고, 5·18을 문민정부의 정체성으로 삼은, 김영삼 대통령의 사진을 걸어놓은 국민의힘도 결국은 선택해야 할 것"이라고 했다.

김 대표는 "김영삼과 5·18을 부정하는 반역사와 한편이 될 것인가. 역사적 성찰을 마치고, 함께 개헌의 길에 나서길 바란다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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