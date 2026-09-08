“생수 페트병에 쌀·보리차 담아뒀는데”… 개봉 하루 만에 세균 4만 마리 증식 위험 [헬스&라이프]

식품 보관 대신 ‘페트병 깔때기·비닐 디스펜서’ 재활용법
“버리기 아까워서 씻어 말린 뒤 잡곡 담아뒀는데…”
생수를 다 마신 뒤 남는 투명한 페트병(PET)을 주방 찬장에 모아두는 가정이 많다. 뚜껑이 있어 밀폐가 잘 되는 데다 속이 훤히 들여다보여 보리차를 끓여 담아두거나 쌀, 콩 등 곡물을 소분해 보관하는 용도로 널리 쓰인다.
하지만 일회용 생수병을 세척해 식품을 다시 담는 습관은 위생 측면에서 상당한 위험을 안고 있다. 겉보기엔 투명하고 깨끗해 보여도 구조적 특성상 한 번 개봉한 페트병은 '세균 온상'으로 변하기 쉽기 때문이다. 다만 입으로 들어가는 식품 대신 살림 도구로 눈을 돌리면 생활 속 유용한 소품으로 얼마든지 재탄생할 수 있다.
눈에 안 보이는 세균 번식… 곡물 곰팡이독소 위험도
시판 생수병은 1회용으로 설계된 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재질이다. 병 입구가 좁고 길어 솔이나 스펀지가 내부 구석까지 닿지 않아 물리적인 세척이 불가능에 가깝다.
특히 물로 헹군 뒤 뒤집어 놓아도 내부 습기가 완전히 마르지 않고 며칠씩 남아 있는 경우가 흔하다. 이 상태에서 보리차 같은 곡차를 담아두면 남아 있던 세균이 폭발적으로 증식한다.
쌀이나 잡곡을 보관할 때도 안심할 수 없다. 완전히 건조되지 않은 페트병 안에서 곡물이 미세한 수분을 머금으면 눈에 띄지 않게 곰팡이가 피거나 곰팡이독소(아플라톡신 등)가 생길 수 있다. 또한 냄새나 기름기를 없애겠다고 뜨거운 물을 붓거나 삶으면 열에 약한 페트병이 찌그러지며 미세플라스틱이나 유해물질이 용출될 위험도 커진다.
깔때기부터 비닐 디스펜서까지… 살림 속 반전 변신
식품 보관용으로는 부적합 판정을 받았더라도, 물기가 닿지 않는 살림 도구로 전환하면 페트병은 훌륭한 수납·정리 도구가 된다. 가위나 칼로 쉽게 잘라 모양을 바꿀 수 있다는 점도 장점이다.
가장 손쉬운 활용법은 '주방 깔때기'다. 페트병 윗부분을 10cm 안팎으로 자르면 비식품 분말이나 세제, 흙 등을 좁은 입구에 흘리지 않고 붓는 깔때기로 제격이다.
몸통 부분은 '비닐봉지 디스펜서'로 탈바꿈한다. 페트병 위·아래를 잘라낸 뒤 싱크대 안쪽이나 다용도실 벽면에 고정하고, 접어둔 종량제 봉투나 비닐 쇼핑백을 차곡차곡 넣어두면 아래쪽에서 한 장씩 뽑아 쓰기 수월하다.
신발장이나 현관에서는 '장우산 물받이'로도 유용하다. 2리터들이 페트병 윗부분을 잘라 현관 구석에 세워두면, 비 오는 날 젖은 우산 끝을 꽂아두어 바닥에 빗물이 흥건하게 고이는 것을 막을 수 있다. 책상 서랍 안에서는 둥근 몸통을 반으로 잘라 케이블선이나 펜을 굴러다니지 않게 잡아주는 칸막이로 쓰인다.
버릴 땐 '라벨 떼고 찌그러뜨리기'… 투명 페트 분리배출 요령
더 이상 활용할 곳이 없어 버려야 할 때는 투명 페트병을 별도 분리배출을 해야 한다. 투명 페트병은 고품질 재생 섬유로 재탄생할 수 있는 자원이지만, 배출 방식을 어기면 일반 쓰레기로 분류된다.
올바른 배출 순서는 세 단계다. 먼저 내용물을 깨끗이 물로 헹군 뒤, 겉면에 붙은 비닐 라벨을 절취선을 따라 완전히 뜯어내 비닐류로 따로 버린다. 이어 병을 발로 밟거나 손으로 납작하게 압착한 뒤 뚜껑을 닫아 배출한다. 뚜껑은 크기가 작아 선별장 마찰 과정에서 유실되기 쉬우며, 닫아서 배출해도 재생 공정의 물 세척 단계에서 재질 차이(PET는 가라앉고 뚜껑인 PE·PP는 뜸)로 자동 분리된다.
생수병은 한 번 쓰고 비우는 용도로 만들어진 일회용품이다. 알뜰하게 다시 쓰겠다는 생각이 자칫 가족 건강을 위협하는 세균 번식으로 이어질 수 있다. 입으로 들어가는 음식과의 접촉은 과감히 끊고, 생활 속 정리 도구로 수명을 늘린 뒤 규정에 맞춰 분리배출하는 것이 안전하고 현명한 재활용법이다.
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