SNT그룹, 폴란드 MSPO 2026서 NATO 시장 공략…‘통합 방산 솔루션’ 제시

SNT그룹의 방산 계열사인 SNT다이내믹스와 SNT모티브가 유럽 3대 방산전시회로 꼽히는 ‘폴란드 국제방위산업전시회(MSPO 2026)’에 공동 참가해 NATO(북대서양조약기구) 방산시장 공략에 나선다.

SNT그룹은 양사가 8일부터 11일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 이번 전시회에서 글로벌 공동 기술마케팅을 강화하고, 단순 무기 공급을 넘어 유지·보수·정비(MRO)와 종합군수지원(IPS)을 포괄하는 ‘통합 방산 솔루션 패키지’를 제시한다고 7일 밝혔다.

폴란드 ‘국제방위산업전시회(MSPO 2026)’ SNT 부스. SNT다이내믹스 제공

SNT다이내믹스는 NATO 회원국들의 작전 환경 요구사항에 맞춘 최첨단 기동·화력 무기체계를 전면에 내세웠다.

대표 출품작인 ‘다목적전술차량(MPV) 탑재형 120㎜ 박격포체계’는 기존 120㎜ 박격포의 성능을 유지하면서 해외 작전 환경에 맞춰 기동력과 방호력을 대폭 향상시킨 수출형 무기다.

유연한 체계 구성을 통해 다양한 플랫폼에 적용할 수 있어 맞춤형 화력 체계로 주목받고 있다.

함께 전시된 ‘3포열 20㎜ 원격사격통제체계(RCWS)’는 지상 및 해상의 유·무인 복합체계(MUM-T)에 적용 가능한 다목적 무기다.

표적 자동 탐지·추적 기능과 방산 AI 기술이 결합돼 지능적인 전투 수행이 가능해 현지 군 관계자들의 큰 관심을 모았다.

이 외에도 1500~1700마력급 중전차용 국산 파워팩과 12.7㎜ K6 중기관총 등 우수한 기술력의 장비도 함께 선보였다.

SNT모티브는 대한민국 국군에 전력화 중인 차세대 소총과 글로벌 치안 트렌드에 맞춘 저위험 소형화기를 대거 출품했다.

국군에 배치 중인 ‘K17 5.56㎜ 기관단총’은 시가전과 공수강하 등 현대 전장 환경에 맞춰 무게와 총열 길이를 최적화하고 내구성을 높인 제품이다.

또한 핵심 지원화기인 K16 7.62㎜ 기관총과 대드론 대응 능력을 갖춘 K4 40㎜ 고속유탄기관총 등 대표 중화기 라인업을 한자리에 모았다.

특히 인명 피해를 최소화하는 ‘저위험권총’과 ‘저위험탄’도 주요 관심 대상이다.

플라스틱 탄두를 적용한 저위험탄은 보통탄 대비 물리력을 10분의 1 수준으로 줄여 인권을 보호하면서도 신속한 제압이 가능해, 한국 경찰청 납품 실적을 바탕으로 해외 치안 시장 진출 가능성을 높였다.

이와 함께 K2C 돌격소총, STSR20 대물저격총 등 풀 라인업을 갖추고 운용 교육과 유지보수를 통합한 토털 솔루션을 제시했다.

SNT 관계자는 “NATO 방산시장을 겨냥한 공동 기술마케팅을 지속 추진해 글로벌 방산시장에서 신뢰받는 핵심 파트너로 입지를 다지겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지