서점가도 '오디세이' 흥행… 8월 관련 도서 판매량 작년의 31배

영화 '오디세이'가 국내 관객 1천만명을 돌파한 가운데 서점가에서도 관련 서적 흥행이 이어졌다.



7일 교보문고에 따르면 크리스토퍼 놀런 감독의 '오디세이'가 개봉한 지난달 제목에 '오디세이'('오디세이아'·'오뒷세이아' 등 포함)가 들어간 도서 판매량이 전월 대비 940.9%, 작년 동월 대비 2천984.8% 증가했다. 이는 각각 약 10배, 31배에 해당하는 규모다.

서점가는 '오디세이' 열풍. 연합뉴스

그리스 신화 관련 도서 판매량도 전월 대비 84.3%, 작년 동월 대비 33.5% 증가했다.



지난해 8월에는 '오디세이' 관련 도서 판매 상위 10종이 모두 아동용 그리스·로마 신화 시리즈였지만, 올해 8월에는 현대지성의 '오디세이아'와 을유문화사의 '오뒷세이아' 등 원전 번역본과 입문서가 상위권에 올랐다.



새 번역본 외에도 입문서와 어린이판, 각본집까지 다양한 형태의 신간이 인기를 끌었다. 영화 공식 대본을 담은 '오디세이 각본집'은 지난달 말 예술 분야 주간 베스트셀러 1위에 올랐다. 그리스·로마 신화 전자책 만화 세트 수요도 크게 늘었다.



교보문고는 영화 개봉을 계기로 호메로스의 '오디세이아'를 직접 읽으려는 수요가 급증했고, 아동용 신화 콘텐츠를 넘어 성인 독자를 위한 고전 원전으로 관련 도서 판매가 확대되고 있다고 전했다.

<연합>

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