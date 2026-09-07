좌초했던 5000t급 구축함 ‘강건호’ 취역… 김정은 “해군 핵무장화 실현” [북*마크]

북한의 신형 5000t급 구축함 강건호의 취역기념식이 원산항에서 진행됐다. 강건호는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초한 바 있다.

7일 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 지난 6일 강건호 취역기념식에 참석했다. 통신은 “‘최현’급 구축함 2호함인 ‘강건’호의 취역은 부국강병의 강렬한 열망과 포부를 안고 완강히 추진하는 당 중앙의 원양 함대 건설의지와 해군 현대화로의 멈춤 없는 진보를 과시하는 의미 깊은 계기”라고 보도했다.

조선중앙통신은 7일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 원산항에서 강건호의 취역식이 진행됐다고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김 위원장은 취역식 연설에서 “구축함 강건호는 우리의 경제, 국방, 과학기술력의 집합체이기 전에 자기의 권익을 수호하기 위한 조선의 자존심이고 의지이며 강인한 정신의 결정체”라며 “우리 해군의 핵무장화가 실현돼 억제력 사용에 더욱 적합화, 다각화, 실용화되고 있다”고 말했다. 이어 “우리 국가의 안전은 항시적이고 직접적인 위협을 받고있지만 그중에서도 첫 손에 꼽히는 것은 조선동해와 인근 수역”이라며 “이같은 위협들에 매우 전문적이며 압도적인 힘으로, 그것을 사용할 의지와 충분한 능력을 가지고 철저히 대응해야 한다”고 평가했다.

김 위원장은 “강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁억제력을 보다 분명히 함으로써 핵전투체계들의 다각적이며 효과적인 운용을 실전화하고 해상방위와 전쟁억제를 위한 군사활동을 더욱 명백히 해야 한다”며 “이는 국가의 절대적안전을 수호하고 지역의 전략적안정과 힘의 균형을 유지하며 지정학적위협을 억제하기 위한 조선민주주의인민공화국 무력의 헌법적 의무”라고 강조했다.

김 위원장은 “해군무력강화를 위해 중요한 계획을 실행 중이고 8개월 후 다시 세상에 증명해 보이겠다”고 예고했다. 중요한 계획이 무엇인지는 구체적으로 언급하지 않았다. 북한매체가 공개한 사진에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 등장했다.

이번 취역식은 북한이 해상 기반 핵억제력의 실전화와 다각화를 대내외에 과시하려는 의도가 담긴 행사라는 평가가 나온다. “해군의 핵무장화”를 직접 언급한 만큼 강건호를 전술핵 다기능 순항미사일(SLCM) 발사 플랫폼으로 운용할 것임을 시사한다는 분석이다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “특히 동해 수역을 주요 안보 위협 지역으로 설정, 강건호를 동해에 전진 배치함으로써 한·미·일의 해상 합동 훈련 및 핵자산 전개를 직접적·사거리 내에서 억제하려는 전략”이라며 “주애의 등장은 핵무력 강화를 비롯한 대대적인 국방 성과는 현재만을 위한 것이 아니라 후대(미래 세대)의 절대적 안정을 보장하기 위한 유산임을 대내외에 선언한 것”이라고 평가했다.

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