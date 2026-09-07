김승원 법무 후보자 “임상 승인 민원 전달, 신중하게 했어야”

김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 신약 승인 청탁 의혹 등과 관련한 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

김승원 법무부 장관 후보자가 코로나19 치료제 임상 승인 청탁 의혹을 전면 부인하며 야권의 파상 공세에 정면 대응을 선언했다.

김 후보자는 7일 서울 종로구 인사청문회 준비단 사무실 출근길에서 기자들과 만나 코로나19 치료제 개발사 임상 승인 청탁 의혹에 대해 “민원 전달 과정에서 더 신중했어야 했다는 점은 무겁게 받아들인다”면서도 “공정하고 신속한 처리를 요청한 정당한 민원 전달이었을 뿐, 부정한 청탁이나 외압은 없었다”고 밝혔다.

이어 무소속 한동훈 의원이 제기한 ‘외압에 의한 기소유예’ 의혹을 겨냥해 “윤석열 정부 시절 검찰 체제에서 민주당 초선 의원이 어떻게 외압을 행사하느냐”며 “검찰 캐비닛 정치의 전형이자 불법적인 수사 자료 유출”이라고 강도 높게 비판했다. 김 후보자는 한 의원과 당시 처분 담당 검사들을 청문회 증인으로 신청해 진위를 가리겠다고 덧붙였다.

김 후보자는 제넨셀 주가조작 관여설과 가족의 사회적 협동조합 급여 특혜 의혹도 일축했다. 비상장사인 제넨셀의 주가조작에 관여한 바 없으며, 배우자와 자녀의 협동조합 근무 역시 발달장애인 돌봄을 위한 정당한 노역에 따른 급여 수령이라는 설명이다. 과거 음주운전 전과 누락 논란에 대해서는 “100만 원 이하 벌금형은 제출 기준에 따라 당시 기재되지 않은 것”이라고 해명했다.

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