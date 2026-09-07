스타디움 하늘빛 물들인 임영웅…누적 관객 100만명 기록

가수 임영웅이 지난 4∼6일 고양종합운동장 주경기장에서 두 번째 스타디움 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움 2'(IM HERO - THE STADIUM 2)를 열어 사흘간 약 9만5천명의 관객을 동원했다고 소속사 물고기뮤직이 7일 밝혔다.



2016년 데뷔해 올해 10주년을 맞은 임영웅은 이로써 누적 공연 관객 약 100만명이라는 금자탑도 쌓았다.

노래하고 있는 임영웅. 물고기뮤직 제공

임영웅은 이번 공연에서 데뷔곡 '미워요'를 비롯해 '사랑은 늘 도망가', '모래 알갱이', '무지개', '순간을 영원처럼' 등 다양한 히트곡을 들려줬다.



그는 특히 '또또', '뉴욕'(New York), '부디 행복해질 것' 등 오는 8일 발매하는 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로 10'(IM HERO 10)에 수록된 신곡들도 처음으로 선보였다.



분위기가 무르익으면서 공연장은 임영웅을 상징하는 하늘빛으로 물들었고, 불꽃놀이와 드론 쇼가 볼거리를 더했다.

고양종합운동장 주경기장서 열린 '아임 히어로 - 더 스타디움 2'에서 화려한 하늘빛 조명과 불꽃놀이로 마지막 피날레를 장식했다. 물고기뮤직 제공

임영웅은 "'영웅시대'(팬덤명)와 함께였던 10년이 참 소중하고 감사했다"며 "앞으로의 10년도 함께 하고 싶고, 오래오래 열심히 노래하겠다"고 소감을 말했다.

<연합>

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