‘경력감독’ 김연경의 귀환… ‘신인감독 김연경2’ 10월 첫 방송

MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경2’가 다음 달 방송을 앞두고 1차 포스터를 공개했다.

MBC는 7일 ‘신인감독 김연경2’의 1차 포스터를 선보였다. ‘신인감독 김연경2’는 선수 시절 세계 정상급 커리어를 쌓은 김연경이 감독으로서 ‘필승 원더독스’를 이끌며 새로운 도전에 나서는 과정을 담은 예능 프로그램이다.

MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경2’가 다음 달 방송을 앞두고 1차 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에는 경기 한가운데서 선수들에게 지시를 내리는 김연경 감독의 모습이 담겼다. 김연경은 코트 중심에서 경기 흐름을 진두지휘하며 강렬한 카리스마를 드러냈다. ‘신인감독’을 넘어 ‘경력감독’으로 돌아온 김연경의 한층 깊어진 경험과 리더십을 예고한다.

시즌1은 ‘배구황제’ 김연경이 감독으로 변신해 다시 기회를 잡기 위해 모인 언더독 선수들과 함께 ‘필승 원더독스’를 결성하고 성장해 가는 이야기를 그렸다. 가능성만으로 출발한 선수들이 팀으로 거듭나는 과정은 시청자들에게 감동과 재미를 안겼다.

시즌2에서 김연경과 필승 원더독스는 한 단계 더 높은 목표를 향해 나선다. 더욱 강력한 상대들과 맞붙으며 팀의 저력을 증명할 예정이다. 벼랑 끝에서도 물러서지 않는 김연경 감독과 선수들의 승부가 어떤 결과를 만들지 관심이 쏠린다.

특히 시즌1 이후 이나연, 표승주(흥국생명 핑크스파이더스), 구솔(현대건설 힐스테이트) 등 필승 원더독스 출신 선수들이 프로팀에 진출하며 프로그램이 보여준 가능성을 현실로 증명했다. 시즌2에서는 새롭게 합류할 선수들이 또 어떤 성장과 도전을 보여줄지도 주목된다.

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