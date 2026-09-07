음주운전 자숙한 이루 "무릎 연골판 파열이지만…"

가수 겸 배우 이루가 무릎 연골판 파열 부상에도 러닝을 이어가는 근황을 공개했다.

이루는 지난 6일 자신의 소셜미디어에 "무릎 연골판 파열이지만"이라는 글과 함께 러닝 중인 영상을 게재했다.

이루. 인스타그램

공개된 영상에는 운동복 차림으로 달리는 이루의 모습이 담겼다. 그는 "날 멈출 순 없어"라는 문구도 덧붙였다.

이루는 이날 자신의 러닝 기록도 공개했다. 기록에 따르면 그는 5.21㎞를 38분 9초 동안 달렸다. 평균 페이스는 1㎞당 7분 19초다.

다만 무릎 연골판이 파열된 구체적인 경위와 부상 정도, 치료 여부 등은 밝히지 않았다.

이루는 지난 7월 TV조선 '조선의 사랑꾼' 5주년 특별 기획에 출연해 약 4년 만에 방송에 모습을 드러냈다. 당시 아버지 태진아와 함께 '옥경이' 무대를 선보였다.

앞서 이루는 2022년 범인도피방조와 음주운전, 음주운전 방조 등 혐의로 재판에 넘겨졌다. 법원은 징역 6개월에 집행유예 1년, 벌금 10만원을 선고했다.

<뉴시스>

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