손예진, 남편 현빈과 함께 쓰는 냉장고 최초 공개…“몰래 가져와”

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 방송화면 캡처

배우 손예진이 남편 현빈, 아들과 함께 사용하는 냉장고를 방송 최초로 공개하며 가족의 식생활까지 공개한다.

손예진은 오는 13일 방송되는 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 게스트로 출연한다. 이날 방송에서는 손예진이 현빈과 함께 사용하는 냉장고가 최초로 공개될 예정이다.

지난 6일 방송 말미 공개된 예고편에는 오랜만에 예능에 출연한 손예진의 모습이 담겼다. 손예진이 등장하자 셰프들은 “국민 첫사랑”이라며 반가움을 드러냈고, 손예진 역시 특유의 밝은 모습으로 이야기를 나눴다.

특히 관심을 모은 것은 손예진의 냉장고였다. 손예진은 냉장고 속 식재료를 소개하던 중 “신랑이 선물 받은 건데 되게 귀한 거라고 했다. 그래서 제가 몰래 갖고 왔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

남편 현빈이 받은 귀한 선물을 몰래 가져왔다는 손예진의 설명에 셰프들도 해당 식재료에 관심을 보였다.

손예진은 평소 직접 만든 반찬을 즐겨 먹는 식생활도 공개했다. 예고편에서 손예진이 직접 만든 밑반찬이 등장했고, 이를 맛본 셰프들은 “정말 맛있다”며 감탄했다.

아들의 식습관에 대한 이야기도 나왔다. 손예진은 아이도 자신이 만든 반찬을 함께 먹는다며 “아들이 반찬을 퍼먹고 국물째 먹기도 한다”고 말했다.

이어 아들의 식성을 설명하며 “막 이렇게 국물째 먹는다”고 전해 가족의 평소 식사 모습을 짐작하게 했다.

손예진의 실제 입맛을 겨냥한 셰프들의 15분 요리 대결도 펼쳐진다. 셰프들은 손예진이 좋아하는 씹는 식감을 고려해 메뉴를 준비했고, 완성된 음식을 맛본 손예진은 “이거 내가 너무 좋아하는 거다. 진짜 맛있다”며 만족감을 드러냈다.

이번 출연은 손예진에게 약 4년 만의 예능 나들이다. 손예진은 2022년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 이후 오랜만에 예능 프로그램을 통해 시청자들과 만난다.

한편 손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼했으며 같은 해 아들을 품에 안았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지