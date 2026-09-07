엑소 멤버 첸·백현·시우민, 소속사에 전속계약 효력정지 가처분

엑소 멤버 첸, 백현, 시우민(이하 첸백시)이 소속사 INB100을 상대로 전속계약 효력을 멈춰달라는 소송을 낸 것으로 확인됐다.



7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의50부(이상훈 부장판사)는 이날 첸백시가 INB100를 상대로 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청 사건의 심문 기일을 연다.

엑소 멤버 첸, 백현, 시우민.

INB100은 백현이 2023년 6월 설립한 회사로, 이듬해 5월 차가원 대표의 원헌드레드 레이블에 편입됐다.



첸백시는 지난 4월 차가원 대표 측에 정산금 미지급 등을 이유로 전속계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다. 사측에서 응하지 않자 가처분 소송을 낸 것으로 보인다.



차 대표는 300억원대 사기 혐의로 지난 8월 구속기소돼 내달 13일 첫 공판을 앞두고 있다.



부동산 개발회사 회장 출신인 그는 2023년 가수 MC몽과 원헌드레드 레이블을 공동 설립했으나 작년 7월 갈등 끝에 MC몽이 떠난 뒤 혼자 회사를 운영하고 있다.



원헌드레드 레이블은 이승기, 더보이즈, 비비지, 방송인 김대호 등이 정산금 미지급을 주장하며 잇따라 전속계약 해지를 통보한 상태다.

<연합>

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