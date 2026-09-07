MLB 이정후, 메츠전 4타수 1안타 2타점…김하성은 결장

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2타점 적시타로 반등했다.

이정후는 7일(한국 시간) 미국 뉴욕 시티필드에서 열린 2026 MLB 뉴욕 메츠와의 원정 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2타점을 올렸다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 지난 8월 30일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와의 더블헤더 2차전에서 7회말 적시타를 날린 후 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

시즌 타율은 그대로 0.280(496타수 139안타)이다.

2회 첫 타석에서 외야 뜬공으로 잡힌 이정후는 0-0이던 4회 2사 2, 3루에서 메츠 선발 크리스천 스콧의 초구를 공략해 선제 2타점 우전 적시타를 기록했다.

타점 2개를 추가한 이정후는 시즌 53점을 올렸다.

6회에는 외야 우중간 방향으로 안타성 타구를 날렸으나, 메츠 우익수 카슨 벤지에 잡혔다.

9회 마지막 타석은 3루수 직선타로 아웃됐다.

이정후는 2-1로 앞선 8회 수비에서는 1사 2루에서 프란시스코 린도어의 안타성 타구를 잡아내는 호수비를 선보였다.

그러나 샌프란시스코는 2사 1, 3루에서 보 비솃에게 역전 3점 홈런을 내주며 2-4로 졌다.

애틀랜타 브레이브스의 김하성은 필라델피아 필리스 원정 경기에 결장했다.

김하성 대신 유격수로 선발 출전한 마우리시오 두본이 4타수 2안타로 활약했다.

애틀랜타는 이날 5-4로 필라델피아를 꺾었다.

<뉴시스>

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