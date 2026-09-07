北, 5000t급 구축함 강건호 취역… 김정은 "해군 핵무장화 실현"

북한의 신형 5천t급 구축함 '강건호'가 본격적인 임무 수행을 위해 취역했다.



김정은 국무위원장은 취역식에 참석해 연설을 통해 핵 무력의 중요성을 거듭 강조하고 해군력 강화를 위해 실행 중인 중요한 계획을 8개월 후에 공개하겠다고 밝혔다.



조선중앙통신은 7일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 원산항에서 강건호의 취역식이 진행됐다고 보도했다.

북한이 5000톤급 신형 구축함의 두 번째 함인 '강건'호의 취역식을 개최했다고 노동당 기관지 노동신문이 7일 밝혔다. 평양=노동신문·뉴스1

김 위원장은 취역식 연설에서 "구축함 강건호는 우리의 경제, 국방, 과학기술력의 집합체이기 전에 자기의 권익을 수호하기 위한 조선의 자존심이고 의지이며 강인한 정신의 결정체"라며 흡족함을 표했다.



김 위원장은 "우리 국가의 안전은 항시적이고 직접적인 위협을 받고 있지만 그중에서도 첫손에 꼽히는 것은 조선 동해와 인근 수역"이라며 지난 6월 서해함대에 인도된 최현호와 함급과 무기체계에서는 동일하지만, 강건호의 취역이 더 큰 의미가 있다고 평가했다.



그는 이어 "강건호가 동해 해상무력집단에 정식 취역한다는 사실 그리고 동해에 해군기지들이 건설되고 있다는 정보는 적들에게 명백한 신호를 보내는 것"이라며 "이제 우리의 주권을 해상과 수중에서도 바로 행사할 때가 되었다. 우리는 합법적인 자위권을 행사할 것이며 필요한 만큼 대응할 것"이라고 역설했다.



또 "우리 해군의 핵 무장화가 실현되어 억제력 사용에 더욱 적합화, 다각화, 실용화되고 있다"며 "우리는 강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 보다 분명히 함으로써 핵 전투체계들의 다각적이며 효과적인 운용을 실전화하고 해상방위와 전쟁억제를 위한 군사활동을 더욱 명백히 해야 한다"고 강조했다.



그는 또한 "우리는 해군무력 강화를 위하여 지금 중요한 계획을 실행중에 있다. 나는 그것을 8개월 후에 다시금 세상에 증명해 보이겠다"고 언급했다. 다만 '중요한 계획'이 무엇인지는 구체적으로 언급하지 않았다.



김 위원장은 연설을 마친 뒤 강건호에 올라 장병들을 격려하고 기념 촬영을 했다.



북한매체가 공개한 사진에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 등장했다.



'강건호'는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초한 바 있다.



사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행한 뒤에도 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔으나 지난달 5일 김 위원장이 강건호에 탑재된 미사일 등 주요 무기체계 시험을 참관하면서 북한 정권수립일(9·9절) 전후 취역 가능성이 크다는 분석이 제기됐다.

<연합>

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