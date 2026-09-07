전국 대부분 맑고 쾌청…전남은 한낮 체감 31도 안팎 ‘더위’ [오늘날씨]

월요일인 7일은 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도와 동해안을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다. 전남권에서는 낮 동안 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오르면서 다소 덥겠다.

서울 여의도 한강공원에 시민들이 휴일을 즐기고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전까지 강원 동해안과 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙 및 서부 남해안, 경북 동해안과 북동 산지, 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원 동해안·산지 5~10㎜ △경북 동해안·북동 산지 5~10㎜ △부산·울산·경남 동부 내륙·경남 서부 남해안 5㎜ 미만 △제주도 산지·중산간 5~20㎜ △제주도 해안 5㎜ 안팎이다.

하늘은 전국적으로 대체로 맑겠지만 강원 동해안과 산지, 경상권, 제주도는 흐린 날씨가 이어질 것으로 예상된다.

이날 아침 최저기온은 15~23도, 낮 최고기온은 25~31도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년 수준과 비슷하겠지만 전남권을 중심으로 체감온도가 31도 안팎까지 오르는 곳이 있어 건강 관리에 유의해야 한다.

주요 도시별 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 16도 △강릉 18도 △대전 16도 △대구 18도 △전주 19도 △광주 19도 △부산 23도 △제주 24도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 29도 △춘천 27도 △강릉 26도 △대전 29도 △대구 29도 △전주 29도 △광주 31도 △부산 30도 △제주 28도까지 오르겠다.

바람도 강하게 불겠다. 경상권 해안과 제주도에는 강풍특보가 발효된 가운데 경상권 해안은 이날 오후까지, 제주도는 다음 날까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지는 시속 90㎞ 이상)의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.

그 밖의 전국 대부분 지역에서도 이날 오후까지 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 예상된다. 보행자는 강풍에 따른 낙하물이나 부러진 나무 등에 의한 피해가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

강원 산지에는 당분간 동풍의 영향으로 낮은 구름대가 유입되면서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 차량 운행 시 충분히 감속하고 안전거리를 확보해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 전망된다.

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