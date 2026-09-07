서강준 "내 얼굴 마음 안 들어…브래드 피트 얼굴 추구"

배우 서강준이 자기 얼굴이 마음에 들지 않는다고 했다.

서강준은 6일 유튜브 채널 '요정재형'에 나와 가수 정재형과 외모에 관한 얘기를 했다.

정재형은 서강준 얼굴을 자세히 보더니 "눈이 렌즈를 낀 건 같다. 어렸을 때부터 그랬냐. 네 분위기는 눈 색깔 때문에 생긴 것도 있는 것 같다. 신비로운 느낌"이라고 했다.

그러면서 정재형은 "눈알부터 다르다"고 해 웃음을 자아냈다.

서강준은 "실제 얼굴과 사진 속 얼굴이 이질적이다"고 했다.

그는 "저는 제 눈동자를 보지 않다 보니까 촬영을 하면 '원래 이런 색이었나' 싶을 때가 있다"고 말했다.

또 "거울을 잘 보는 편은 아니다. 씻고 나서 보는 정도다"고 했다.

정재형이 "씻고 나서 보면 스스로 멋있냐, 괜찮냐"고 묻자 서강준은 "헤어와 메이크업을 해놔야 조금 볼 만하다"고 말했다.

정재형은 과거 서강준이 "이 얼굴로 23년 간 살다 보니 지루할 때가 있다"고 했던 걸 언급했다.

서강준은 "지루한 것보다는 좀 마음에 안 든다고 해야 하나. 제가 추구하는 것들이 있는데 브래드 피트 같이 멋이 있는 사람들이다"고 했다.

정재형은 서강준에게 "너 혼나볼래"라고 해 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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