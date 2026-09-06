동국대 WISE캠퍼스, 2027학년도 수시 1742명 모집, 7일부터 접수

동국대학교 WISE캠퍼스가 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 94.1%인 1742명을 선발한다고 6일 밝혔다.

원서 접수는 오는 7일 오전 9시부터 11일 오후 6시까지 인터넷으로 진행한다.

동국대학교 WISE캠퍼스 전경. 동국대 제공

올해 수시모집에는 '학교생활우수자전형'과 '지역의사제전형'을 신설했다.

학교생활우수자전형은 학생부 교과 70%와 서류평가 30%를 반영하며, 지역의사제전형은 학생부종합전형으로 수능최저학력기준을 적용한다.

한의예과와 의예과를 제외한 일반 모집단위는 국어·수학·영어·사회·과학 전 과목을 반영하고, 학교생활우수자전형과 면접전형은 상위 10개 과목을 반영한다.

수능최저학력기준은 의예과·한의예과·간호학과 등 의학계열에만 적용한다.

최초 합격자에게는 100만원, 충원 1차 합격자에게는 50만원의 장학금을 지급하며, 경주·포항·울산지역 고교 졸업자에게는 추가 장학금 100만원도 지원한다.

자세한 내용은 동국대 WISE캠퍼스 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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