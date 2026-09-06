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동국대 WISE캠퍼스, 2027학년도 수시 1742명 모집, 7일부터 접수

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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7~11일까지 원서 접수, 전체 모집인원의 94.1%
학교생활우수자·지역의사제전형 신설, 전형 다양화
경주·포항·울산지역 고교 졸업자 추가 100만원 장학혜택

동국대학교 WISE캠퍼스가 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 94.1%인 1742명을 선발한다고 6일 밝혔다.

 

원서 접수는 오는 7일 오전 9시부터 11일 오후 6시까지 인터넷으로 진행한다. 

 

동국대학교 WISE캠퍼스 전경. 동국대 제공
동국대학교 WISE캠퍼스 전경. 동국대 제공

올해 수시모집에는 '학교생활우수자전형'과 '지역의사제전형'을 신설했다.

 

학교생활우수자전형은 학생부 교과 70%와 서류평가 30%를 반영하며, 지역의사제전형은 학생부종합전형으로 수능최저학력기준을 적용한다. 

 

한의예과와 의예과를 제외한 일반 모집단위는 국어·수학·영어·사회·과학 전 과목을 반영하고, 학교생활우수자전형과 면접전형은 상위 10개 과목을 반영한다.

 

수능최저학력기준은 의예과·한의예과·간호학과 등 의학계열에만 적용한다. 

 

최초 합격자에게는 100만원, 충원 1차 합격자에게는 50만원의 장학금을 지급하며, 경주·포항·울산지역 고교 졸업자에게는 추가 장학금 100만원도 지원한다. 

 

자세한 내용은 동국대 WISE캠퍼스 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.


경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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