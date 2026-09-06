한국원자력환경공단, 이사회 윤리·청렴 실천서약… 투명경영 강화

한국원자력환경공단이 이사회 구성원들의 윤리·청렴 실천 의지를 다지고 투명한 경영체계 강화에 나섰다.

원자력환경공단은 최근 경주 본사에서 이사회 윤리·청렴 실천서약식을 개최했다고 6일 밝혔다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장을 비롯한 공단 이사회가 윤리청렴 서약식을 갖고 있다. 공단 제공

이번 서약식은 최근 비상임이사와 비상임감사 신규 선임 등 이사회 구성이 변경된 것을 계기로 마련했다.

이사장과 이사회 구성원들은 이날 윤리·청렴 실천서약서에 직접 서명하고, 최고 의사결정 기구로서 공정하고 투명한 의사결정과 이해충돌 예방, 청렴한 공직풍토 조성 등을 실천하기로 다짐했다.

공단은 이번 서약을 계기로 이사회 중심의 책임경영과 투명한 의사결정 체계를 강화하고, 경영진의 솔선수범을 통해 조직 전반에 청렴문화를 확산해 나갈 계획이다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "이사회 구성원 모두가 청렴을 기관 운영의 기본원칙으로 삼겠다는 뜻을 함께 모은 만큼 공정하고 투명한 의사결정을 실천하고 청렴한 조직문화를 만들겠다"고 말했다.

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