경주시, 포스트 에이펙 투자유치 박차, 中 기업인 경주 방문

경북 경주시가 '2025 APEC 정상회의' 성공 개최를 계기로 구축한 국제 네트워크를 활용해 해외 기업 투자유치와 산업 협력에 속도를 내고 있다.

경주시는 지난 1일 '2026년 미래전략 산업혁신 투자포럼' 참가자들을 경주로 초청해 현장 간담회를 갖고 투자와 산업협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.

지난 1일 신화SMC를 방문한 경주시 관계자와 국내외 기업·투자 관계자들이 기업 현장 간담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 방문에는 중국 기업 관계자 12명과 중국 톈타이 법률사무소 관계자 5명, 국내 기업 관계자 3명 등 모두 20명이 참여했다.

방문단은 명계3일반산단 내 신화에스엠지㈜를 찾아 경주시의 산업·투자환경에 대한 설명을 듣고 기업 관계자들과 질의응답을 진행했다. 이어 생산시설을 둘러보며 지역 기업의 생산 현장과 산업단지 여건을 살펴봤다.

방문단에는 중국 첨단 신소재·알루미늄 부품 제조기업과 딥테크 기업을 비롯해 스타트업 투자·창업지원, 법률 분야 관계자 등이 포함됐다.

경주시는 간담회에서 자동차부품과 원자력 전주기 산업, 30개 일반산단과 5개 농공단지, 2200여 개 제조공장을 기반으로 한 지역 산업생태계를 소개했다.

또 미래자동차·첨단소재·원자력·SMR 등 미래전략산업과 투자지원 제도를 소개하고 투자·산업협력 방안을 논의했다.

현장 방문 기업인 신화에스엠지㈜는 2022년 경주시와 150억원 규모의 투자양해각서를 체결하고 이듬해 경주1공장을 준공했다.

현재 경주2공장에 200억원을 추가 투자해 1만4000㎡ 규모의 사업장을 조성하고 50명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

경주시는 앞으로 APEC을 통해 구축한 국내외 네트워크를 활용해 기업 초청과 현장시찰 등 후속 투자유치 활동을 강화할 방침이다.

주낙영 경주시장은 "이번 방문이 중국 기업과 투자 관계자들에게 경주의 산업 경쟁력과 투자 가능성을 알리는 계기가 됐다"며 "APEC을 통해 넓어진 국제 네트워크를 실질적인 투자와 산업협력으로 이어가겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지