새울3호기 재가동 이틀 만에 수동 정지…한수원 “원인 분석 중”

시운전 과정에서 자동 정지됐던 울산 울주 새울원자력발전소 3호기가 재가동된지 이틀 만인 6일에 또 정지됐다.

한국수력원자력 새울원자력본부는 이날 오후 3시1분쯤 새울3호기 140만kW급 원자로를 수동으로 정지했다고 밝혓다.

4월12일 한수원 새울원자력3∙4호기 전경. 한수원 제공

새울원자력본부는 “터빈으로 공급되는 증기 응축수를 배수하는 배관에서 누설이 확인됐다”며 “설비 안정화와 정비를 위해 원자로를 수동으로 정지했다”고 설명했다.

본부는 이번 정지로 인한 방사선 영향은 없으며, 발전소는 안정한 상태인 것으로 파악했다. 아울러 누설이 발생한 원인을 분석 중이라고 밝혔다.

앞서 새울3호기는 지난달 11일 시운전 중 자동으로 정지했다.

원자력안전위원회 조사 결과 당시 원자로 출력 80%에서 송전을 차단하는 시운전 시험 이후 원자로 출력을 복구하는 과정에서 운전원이 터빈 제어밸브 위치 제한기 설정치를 잘못 입력해 발생한 것으로 확인됐다.

원안위는 이 조사를 마무리하고 지난 4일 시운전 시험 재가동을 승인했는데, 이번에는 수동으로 정지한 것이다.

새울 3호기는 지난해 12월 원안위에서 운영 허가를 받은 뒤 상업 운전을 앞두고 단계적으로 출력을 높이는 시운전 시험을 진행 중이다.

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