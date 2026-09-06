GS건설, 모듈러로 AI데이터센터 공사기간 줄인다

GS건설이 LG유플러스 등과 손잡고 사전 제작형 모듈러 데이터센터(PMDC) 표준모델 개발에 나선다. 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 늘어나는 가운데 모듈러 방식으로 공사기간을 줄이겠다는 구상이다.

GS건설은 지난 4일 경기 안양시 LG유플러스 평촌메가센터에서 LG유플러스, 자이C&A, 간삼건축, D&O CM과 ‘PMDC 얼라이언스 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.

지난 4일 경기 안양시 LG유플러스 평촌메가센터에서 PMDC 얼라이언스 구축 업무협약을 체결한 허윤홍 GS건설 대표(왼쪽)가 데이터센터 시설을 둘러보고 있다. GS건설 제공

PMDC는 건물 구조와 전력·냉각 설비 등을 미리 만들어 현장에서 조립하는 방식이다. 기존 방식보다 공사기간을 줄일 수 있고, 필요에 따라 시설을 추가하기도 쉽다.

최근 AI 서비스와 고성능 컴퓨팅 수요가 늘면서 데이터센터를 얼마나 빨리 지을 수 있는지가 중요해지고 있다. 이번 협약에 참여한 5개사는 국내 환경에 맞는 대규모 PMDC 표준모델을 함께 개발해 사업화할 계획이다.

GS건설은 데이터센터 시공 경험을 바탕으로 PMDC의 건축 구조와 시공 방식, 공사기간과 공사비 등을 검토한다. LG유플러스는 데이터센터 운영 경험을 살려 기술 요건과 사업 방향을 제시한다. 자이C&A는 전력·기계·냉각 분야를 맡고, 간삼건축은 표준 설계를 담당한다. D&O CM은 일정과 공정, 리스크 관리 등을 지원한다.

GS건설은 이번 협력을 통해 설계 단계부터 표준화·모듈화 방식을 적용해 데이터센터 EPC(설계·조달·시공) 수행 역량을 강화한다는 방침이다.

GS건설 관계자는 “AI 데이터센터 시장에서는 고객이 요구하는 시점에 데이터센터를 얼마나 안정적이고 신속하게 구축할 수 있는지가 중요한 경쟁력”이라며 “대규모 데이터센터 EPC 경험과 모듈러 기술을 접목해 국내 환경에 맞는 AI 데이터센터 구축 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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