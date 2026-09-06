“강신철 부정청약으로 17억 차익”… 姜 “불법 없었다” [개각 후폭풍]

이재명정부 2기 내각 후보자들의 주택 취득·보유 과정을 둘러싼 논란이 잇따르고 있다. 강신철 국방부 장관 후보자에게는 군 복무 중 위장전입으로 철거민 특별분양을 받았다는 의혹이 제기됐다. 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자의 장기 ‘비거주 1주택’, 홍지선 국토교통부 장관 후보자의 대출·가족 차입을 통한 아파트 매입도 도마 위에 올랐다.

강신철 국방부 장관 후보자가 지난 3일 서울 용산구 국방컨벤션에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하고 있다. 뉴스1

개혁신당 천하람 당대표 권한대행 겸 원내대표는 6일 강 후보자가 강원 화천에서 대대장으로 근무하던 2008년 3월 배우자와 함께 서울 구로구 천왕동 주택으로 주소를 옮긴 뒤 같은 해 10월 해당 주택이 서울남부구치소 이전 사업으로 보상되면서 철거민 자격을 얻었다고 주장했다. 강 후보자는 2012년 철거민 특별분양으로 서초네이처힐 3단지 전용 84㎡를 5억2000만원에 취득했다. 천 원내대표는 현재 시세가 약 22억원이라며 위장전입과 부정청약 의혹을 제기했다.



강 후보자 측은 해당 주택이 자신이 태어나 자란 곳으로 1997년 증여받은 뒤 가족들이 수시로 머물렀으며, 1∼2년 단위로 격오지를 순환 근무하는 군인에게 관사는 임시 복무지였고 천왕동 주택은 복귀할 생활 근거지였다고 해명했다. 근무 때문에 실제 거주하지 못하는 경우와 관련해서도 토지보상법 시행령상 ‘공무’ 등 법정 예외사유가 있다는 취지로 설명했다. 다만 “실제 거주지와 주민등록상 주소를 일치시키거나 법정 예외사유를 소명하는 등 일부 행정절차를 세심하게 살피지 못한 것은 사실”이라며 “위장전입의 고의나 청약 과정의 불법성은 전혀 없었다”고 밝혔다.



이 후보자는 2009년 2월 매입한 경기 과천 아파트를 17년간 보유하면서 실제 거주한 기간이 두 차례 총 4개월에 그친 것으로 파악됐다. 이 후보자는 기획재정부의 세종 이전 이후 거주지를 옮겼고, 2015년부터 3년간 국제부흥개발은행(IBRD)에 파견돼 해외에 체류했다. 2021년부터는 서울 동작구 아파트에서 전세로 살고 있다. 이 후보자는 “과천 아파트는 현재 재건축이 진행돼 멸실 중”이라며 구체적인 매입·보유 경위는 인사청문회에서 설명하겠다고 밝혔다.

천하람 개혁신당 대표 권한대행 겸 원내대표가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 강신철 국방장관 후보자 인사청문 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

홍 후보자는 지난해 서울 구로구 신도림동 아파트를 10억500만원에 부부 공동명의로 매입하면서 주택담보대출 3억6700만원과 배우자가 모친에게 빌린 1억7000만원 등 5억3700만원을 조달했다. ‘영끌 매수’라는 야권의 비판에 홍 후보자는 현 정부 출범 전 실거주 목적으로 매입했고, 2021년부터 살던 당산동 전셋집 인근으로 주거를 옮긴 뒤 실제 거주하고 있다고 해명했다. 그는 “맞벌이하는 아내와 안정적으로 실거주하기 위한 주거 이전으로, 시세차익을 목적으로 한 주택 매입과는 성격이 다르다”고 밝혔다.

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